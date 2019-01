Biciklileves kárpátaljai módra Szűcs Nellitől

Szűcs Nelli, aki egyike a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Színház alapítóinak, öt éve a Nemzeti Színház egyik vezető színésznője. Az Origo anyagában őszinte és természetes módon beszél a riporternek, Erdélyi E. Péternek a másik fontos „női szerepéről”, az anyai-háziasszonyi tevékenységéről, amely mindennapi teendőkkel látja el.

Kárpátalja a 20. században öt impérium uralmát élte át. Emiatt és a soknemzetiségű Magyar Királyság történelmi sajátosságai miatt a a régióban számtalan nemzetiség él. Emiatt pedig sokszínű a konyhaművészete is.

– Pilisvörösáron építkeztünk, de nem adtuk el a beregszászi lakásunkat, és amíg élnek a szüleink, járunk hozzájuk, azután meg a temetőbe fogunk ellátogatni. Mert «haza» kell menni, de onnan persze hazajövünk. Még a gyerekeink is, akik már itt nőttek fel, azt mondják, hogy menjük haza, nekik Beregszász a haza – magyarázza a kettős kötődését Szűcs Nelli, aki arra is kitér: hazautazás előtt milyen ételeket szokott rendelni a kárpátaljai rokonoktól.

Mint mondja, a káposztás paszuj az egyik kedvenc rendelése, ugyanis idehaza a gyerekek miatt ilyet nem főzhet, mert ők nem szeretik, nem eszik meg.

– meséli büszkén.

Nelli azt is elmondja, hogy a hazai ízek után járva milyen utakat tesz meg a szülőföldjén. Beszámol arról, hogy a szintén Kárpátalján született férjével, a szintén színészként ismert Trill Zsolttal és persze a gyerekeikkel jár haza, s hazaúton először az anyósánál szokott megszállni, ahol az anyósa és a sógornője kényeztetik őket.

– mosolyog Szűcs Nelli, aki mási kedvenc kárpátaljai étele, a borscs műhelytitkait is felemlegeti.

A híres borscsot számtalan módon készítik Lengyelországtól Szibériáig, de neki is megvan a maga jól bejáratott szokása erre.

„Én mindenféle zöldséget beleteszek, még karalábét is, mert ezek nem ronthatják el! Van, aki aszalt szilvával bolondítja… De a meghatározó összetevője a cékla és a káposzta. Legszívesebben marhalábszárból főzöm, mert abból a legfinomabb, de a marha más részét is használhatjuk. Sokan disznóból, vagy szárnyasokból főzik, ez sem kőbe vésett szabály. Házi paradicsom lével ízesítem, amit az anyósomtól kapok, de ezt helyettesíteni lehet paradicsomsűrítménnyel. Én a céklát egészen vékony szeletekre vágom, a sárgarépát, fehérrépát pedig karikákra. A céklát serpenyőben megkapatom, mert szeretem látni a vörös színét a levesben, ami ettől az eljárástól megőrződik. Tálaláskor tejföllel és kaporral gazdagítjuk az ízvilágát. Sokan mindent lereszelnek, ettől kicsit tömörebb az állaga, igaz ez nem befolyásolja a leves ízét, így is nagyon finom. Nem is baj, ha nincs második fogás a borscs után, mert ez a dús leves rendkívül laktató. Én különben is igen sűrűre főzöm”