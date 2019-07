Almából készítettek egyszer használatos edényeket

A Szamarai Állami Műszaki Egyetem biotechnológusai ehető élelemből előállított film fejlesztését kezdték meg, amelynek segítségével csökkenteni lehetne a hagyományos műanyag csomagolásból keletkező hulladék mennyiségét. Az általuk elállított termék kizárólag természetes alapanyagokból készült,

– olvasható a Phys.org. tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.

Az alkalmazott technológia az élelmiszeripar hagyományos folyamataira alapul, az elegyítésre, a koncentrálásra és a nyers alapanyagok rétegezésére.

amelynek összetételét nem hozták nyilvánosságra. Az így létrehozott filmréteget kiszárították 60 Celsius-foknál alacsonyabb hőmérsékleten.

