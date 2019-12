Akár tíz évvel is tovább élhetünk, ha teniszezünk

De tollasozni is igencsak megéri egy kutatás szerint.

Az örök élet titka nem ismert, de az tény, hogy bizonyos életmódszokások meghosszabbíthatják vagy lerövidíthetik az életet. Az egészséges étrend és a rendszeres sport hozzájárulhat ahhoz, hogy sokáig éljünk – írja a csupasport.hu.

A hosszú élet kapcsán több kutatást is végeztek már. Az egyik ilyen megállapította, hogy a genetikának is köszönhető, ha valaki megéri a 95 évet, vagy annál magasabb kort. A genetika mellett az étrend is közrejátszik abban, hogy milyen életkort érünk el. A szakemberek a mediterrán diétát ajánlják.

Ez az étrend gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonákat, egészséges zsírokat tartalmaz.

Egészségünk érdekében jobb elkerülni a feldolgozott élelmiszereket, a sült húsokat és a cukros ételeket, italokat.

Az étrend mellett a testmozgás szintén szerepet játszat az élettartamban.

A mozgás nemcsak a fizikai, hanem a mentális egészségre is nagyon jó hatással van. A testmozgás energiát ad, javítja a hangulatot, segíti a szívműködést, így nem csoda, hogy meghosszabbíthatja az életet is.

Szakemberek azt javasolják, hogy végezzünk rendszeresen kardioedzéseket és erősítő tréningeket is. Minden héten végezzünk legalább 150 percnyi mérsékelt, vagy 75 perc intenzív aerobedzést és hetente kétszer vegyünk részt izomerősítő foglalkozásokon.

A kutatók azt is megvizsgálták, hogy tovább élnek azok, akik csapatsportot űznek vagy olyan sporttevékenységet, amelyhez partner szükséges, mint például a tenisz.

Utóbbit különösen jónak tartják. Tanulmányok szerint a tenisz 9.7 évvel, a tollaslabda 6.2 évvel, a futball 4.7 évvel, míg a futás 3.2 évvel növelheti meg átlagosan az élettartamot.

