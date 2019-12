Akár a jogsija is bánhatja, ha túl sok tiramisut eszik

A karácsonyi ünneplések szerves részét képezik a vendégségek és persze a lakomák. De ha autóval megy, nem árt odafigyelni néhány dologra.

Ha vezet, akkor nyilván nem iszik alkoholt, hiszen az nemcsak hogy életveszélyes lenne, de zéró tolerancia van az utakon, úgyhogy akár egy korty alkohol miatt is ugorhatna a jogsija.

Azonban nem csak az alkoholos italok jelenthetnek veszélyt.

Az ünnepi asztal természetesen roskadásig van különböző süteményekkel is, amiket gyakran ízesítenek alkohollal, talán nem gondolná, de bizony ebből is probléma lehet, ha igazoltatnak hazafelé: két szelet alkoholos, például rumos vagy brandy-s sütemény után ugyanis ugorhat a jogosítvány, mert már azt is kimutatja a szonda – írja a Mindmegette.

Az alkoholtartalmú, például boros vagy bourbon-ös szószok szintén problémát jelenthetnek.

Nézzük, miből, mennyi okozhat gondot! Rumbomba vagy puncsszelet – 2 szelet Tiramisu (az eredeti recept!) – 2 adag Trifle – 3 adag Alkoholban párolt zöldségek – 11 adag Alkohollal töltött csokoládék és bonbonok – ​​32 db/falat Rummal ízesített csoki – és trüffelgolyók – 10 db Tojáslikőr – 6 pohár

Fontos kiemelni, hogy a feltüntetett adagok átlagoltak, hiszen a dolog nagyban függ attól, hogy mennyire szaladt meg a háziasszony vagy a szakács keze, amikor az alkoholt öntötte az ételbe.

Tehát figyeljen oda és ne gondolja, hogy az alkoholtartalmú ételek nem okozhatnak bajt! Ha vezet, inkább ne, vagy mértékkel fogyasztja őket!

