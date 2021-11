Ahol ősszel is nyár vár: Madrid, a barátságos, nyüzsgő város

Fiesztahangulat a stadionban, októberi nyár, churros, Velázquez-festmény „hegyek”, szinte kiismerhetetlen metróhálózat – ezek mind jellemzik Madridot. Spanyolország fővárosa kellemes úti cél bármelyik évszakban.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely össze-vissza beszél

Október derekán hazánkban már célszerű melegen öltözni, még akkor is, ha tudtuk, Madridban 25 fokos „hőség” vár ránk. A késői érkezés ellenére sem fáztunk, a reptérről is hamar sikerült kikeveredni. Már itt megmutatkozott a spanyolok vendégszeretete, amely később is több esetben kisegített minket. Minden bizonytalan szituációban kérés nélkül segítenek, és ha kell, kézzel-lábbal mutogatva értetik meg magukat. A szállodához egy föld alatt és föld felett is közlekedő vonattal jutottunk el. Ekkor arra is rádöbbentünk, mennyire tiszta ez a város. Szemetet szinte sehol sem láttunk, a tömegközlekedési eszközökön is látszott, rendszeresen takarítják. Nem kötelező a maszkviselés az utcákon, mégis mindenki fegyelmezetten hordta.

Labirintus és vérbeli focisták Madrid-szerte

Másnap reggel jött a felismerés, a madridi metróhálózat olyan labirintus, amelyből Thészeusz még Ariadné fonalával sem talált volna ki. Így ha nem volt muszáj, inkább a lábunkra hagyatkoztunk és a felszínen követtük a Google-térkép utasításait. Megtaláltuk a Medve és az eperfa nevű szobrot, megnéztük a királyi palotát, az Almudena katedrálist. A Cibeles téren láttuk a szökőkutat, ahol Real Madrid drukkerek ünnepelnek, amikor megnyerik a La Ligát. A Bernabéu stadiont kívülről szemléltük meg, a Real otthona 200 milliárd forintos felújításon esik át, amelyet sok madridi járókelő szemlél meg kíváncsian minden nap. Meccseket már rendeznek benne, de a stadion csak jövő év végére fog teljesen átalakulni.

A Wanda Metropolitano Stadiont viszont belülről is feltérképeztük, hiszen az Atlético Madrid fogadta hazai pályán a Liverpool csapatát a Bajnokok Ligája csoportkörében. A helyi drukkerek között foglaltunk helyet, több kisgyermekes család is érkezett, nagypapák hozták magukkal unokájukat. Nem volt hiány csapatmezekből sem, Diego Simeone vezetőedző személyi kultuszát jól jelzi, negyven felett már minden férfi a nevével feliratozott mezben feszített. A drukkerek egyszerre pattantak fel a csapat himnuszát hallva, és a spanyoloktól megszokott hangerőn üvöltötték tele a stadiont. Az Atlético drukkereit az sem zavarta különösebben, hogy a csapatuk végül 3–2-re kikapott az angol sztárcsapattól.

Eláll a lélegzet, tisztaság, természet és művészet minden sarkon

Minden jóindulattal sem tudom azt mondani, hogy nem kell messzire menni ahhoz, hogy szép vasútállomást láthassunk. A hazai állomások állapota nem hinném, hogy bárkit örömmel töltene el. Egészen más a helyzet Madridban, ahol turistalátványosságnak számít az Atocha vasútállomás, amelynek épületében gyönyörű trópusi növények nőnek. De nem csupán a fák kápráztatják el a szemlélőt, hanem az egész Madridra jellemző tisztaság. Van hová fejlődni, és honnan példát venni nekünk is.

Aki Madridban jár, nem hagyhatja ki a Prado múzeumot sem. Párom előrelátóan vásárolta meg a jegyeket egy nappal korábban, így nem kellett beállnunk a jegyekért kígyózó sorba. A Pradóban olyan műalkotások vannak tucatjával, amelyeknek egy darabjáért a fél karját odaadná egy múzeum igazgatója. Diego Velázquez festményei több termet is megtöltenek, betekintést engednek a királyi család mindennapjaiba, de nekem leginkább A Breda átadása című monumentális alkotása nyerte el a tetszésem. Emellett Hieronymus Bosch, Albrecht Dürer, Rubens, Botticelli, Raffaello, Tiziano és Tintoretto egyes képei is a kiállítás részét képezik. A Pradóban tett látogatás után úgy érzi magát az ember, mint Örkény telefonfülkéje, aki katartikus élményben részesült.

Kávé mellé churros, italhoz tapas, avagy a spanyol gasztronómia

Ne feledkezzünk meg a spanyol gasztronómiáról sem! Madridban semmi különös nincs abban, ha délután kedved támad bedobni egy sört, vagy egy pohár sangríát. Az italhoz tapast kínálnak, ami nem egy ételre használatos szó, hanem egy gyűjtőnév. Gyakorlatilag bármi lehet tapas, a lényeg, hogy kis mennyiséget adnak, ami jólesik az ital mellé. Lehet választani sonkás szendvics, friss zöldségek, sajtok, és tortilla közül. Ez utóbbi nem tortillatekercs, mindenfélével megtöltve, hanem egy krumplis rántotta. Madridban ne lepődjünk meg, ha gyakorlatilag a minden élelmiszert is árusító üzletben disznólábak lógnak a plafonról. Ebből is készülhet ugyanis tapas.

Ha spanyol édesség, akkor mindenkinek a churros jut eszébe. A churros spanyol fánk, és önmagában nem édes. Kínálják kávé, forró csoki mellé, de sok helyen csokikrémbe is márthatjuk. Sőt, egy kocsmában kakaót is készített nekünk a csak spanyolul beszélő tulaj, miután nagyjából a kocsmában ülők segítségével megértettük vele, valamiféle csokikrémet kérünk az utolsó megmaradt churros mellé. Az nem volt, így maradt a kakaó…