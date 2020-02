A terhességi cukorbetegség később is veszélyes lehet a babára

A gyerekeket is szűrni kell a betegségre.

A terhességi cukorbetegség – gestacios diabetes – viszonylag gyakori állapot. Lényege, hogy a várandósság alatt kerül a cukorbetegség diagnosztizálásra, ami a kismamára és a babára is nagy veszélyeket rejt – írja a Diéta és Fitnesz.

A terhességi diabetes-t kötelezően szűrik a terhesség során, ami alacsony rizikócsoport esetén ez a 24-28. héten esedékes, magas kockázat esetén pedig a 16.héten is. Nagyon fontos azonban, ha kiderül a terhességi cukorbetegség, a kezelését mihamarabb el kell kezdeni, mivel a magas vércukorszint a mamára és a babára is negatív hatást gyakorol. Az anyukánál ugyanis ekkor nagyobb eséllyel lép fel toxémia, fokozottá válnak különböző fertőzések, megnő a vetélés, halvaszületés és koraszülés esélye is. A tartósan magas vércukorszint a babánál szülési komplikációkat, nagy születési súlyt és a szülés után alacsony vércukorszintet, hipoglikémiát okozhat.

SZÜLÉS UTÁN

Sajnos a szüléssel még nem dőlhet hátra senki, ugyanis a gestacios diabetes a későbbiekben is nyomot hagy. Ugyanis az édesanya – annak ellenére, hogy szülés után legtöbbször rendeződik a szénhidrát anyagcsere- a későbbiekben fokozott rizikócsoportba fog tartozni cukorbetegség terén. Megfigyelések szerint, ha az érintett nem tartja be a javasolt életmódbeli tanácsokat, úgy az esetek közel 50 százalékában cukorbetegség alakul ki az anyánál a szülés utáni években.

Azt már több éve kiemelik a szakemberek, hogy szülés után a kismamának 6-8 héttel, a későbbiekben először egy év múlva, majd 2 évente érdemes OGTT szűrésre járnia.

Mivel megnő a prediabetes esélye a gyermekeknél, így nemcsak az anyánál, a gyermeknél is szükség van szűrésre.

Nagyon fontos, hogy a terheléses vércukor vizsgálat során ne csak a glükóz szintjét ellenőrizzék, hanem az inzulinét is, ugyanis ekkor az inzulinrezisztenciára is fény derülhet (ekkor a vércukor mennyisége normál tartományon belül is mozoghat).

A GDM-es anyák gyerekeinél a gyermekorvosnak/háziorvosnak ellenőriznie kell a testsúly alakulását, és amennyiben túlsúly jelentkezik, akkor a gyermeket endokrin/diabetes szakellátásba kell utalni, ahol az elhízás kivizsgálására előírt laboratóriumi vizsgálatokat elvégzik. Elhízás esetén tízéves kortól mindenképpen évente szükséges vércukor terhelés, vérnyomás, lipid profil, vese-, májfunkciók ellenőrzése. Súlyos elhízás esetében már korábbi életkorban is javasolt a fenti vizsgálatok elvégzése! A fokozott kockázat miatt kiemelten fontos a felvilágosítás, a megelőzés : az egészséges életmód jelentőségének hangsúlyozása a megfelelő táplálkozás és a rendszeres testmozgás – mondja a lapnak dr. Porochnavecz Marietta diabetológus.

Amennyiben ennek ellenére eléréseket tapasztalnak, úgy mind a prediabetes, mind a 2-es típusú cukorbetegség esetén a kezelést azonnal meg kell kezdeni, ami életmódterápiát és/vagy gyógyszeres kezelést foglal magában.

Borítókép: illusztráció