A biztonságos gyerekülésekkel ellátott taxiké a jövő

Éppen a gyermeknapon bővítette Magyarországon egy új kategóriával a kínálatát az egyik utasszállító cég: ők már adnak arra, hogy a taxijaikban utazó gyerekeknek a lehető legnagyobb biztonságot garantálják.

A szolgáltatás magyarországi terjeszkedése Budapestről indul el. A dinamikusan növekvő applikáció alapú szolgáltatással dolgozó cég filozófiája, hogy Magyarországon is megbízható és színvonalas utazási irányt képviseljen.

Ennek köszönhetően hozták meg azt a döntést, hogy az idei gyermeknaptól (vagyis május 26-án vasárnaptól) az applikációban “BABAÜLÉS” kategóriára kattintva már gyerekbarát autókat is lehet rendelni.

A Babaülés kategóriába tartozó járművekben Isofix rendszerrel rögzített, modern, EU minőségű, Bolt-logóval ellátott biztonsági gyermeküléseket helyeztek el.

Az ülések 9-36 kilogramm testsúly közötti gyermekek biztonságos és minden közlekedési szabálynak megfelelő rögzítését teszik lehetővé, megkönnyítve ezzel az anyukák és apukák utazását is.

A fuvarmegosztó szolgáltatást nyújtó észt anyacég nemrégiben nevet változtatott, ezért van az, hogy ez a szolgáltatást már a Magyarországon is Bolt néven működő Taxify javára könyvelhetjük el. A cég Isofix-rendszerű, korszerű, EU szabványnak megfelelő gyereküléseinek olyan a kialakítása, hogy azokban most már a legfiatalabb csöppségek is teljes körű biztonságban utazhatnak.

A szolgáltatás a 9 hónapostól 12 évesig terjedő korosztályokban válik elérhetővé a Bolt-autókban.

„A Bolt számára a növekvő utasszám mellett kiemelten fontos a biztonságos utasszállítás is, a szülők és a gyermekek védelme, ezért döntöttünk a gyermeknaptól elérhető innováció bevezetése mellett”

– jegyezte meg Nagy Bence marketing vezető.

A Bolt-ról A Bolt – korábbi nevén Taxify – vezető európai utazásmegosztó szolgáltató célja, hogy könnyebbé, gyorsabbá és megbízhatóbbá tegye a városi közlekedést. A Bolt-ot 2013-ban alapította Markus Villig, és napjainkra az egyik leggyorsabban növekvő utazásmegosztó szolgáltatássá vált Európában és Afrikában. A befektetői között található a Daimler, a Didi Chuxing, valamint a Korelya Capital és a TransferWise társalapítója, Taavet Hinrikus is. A Bolt-ot világszerte több mint 30 országban 25 millióan használják. Markus Villig alapító-vezérigazgatóról A Bolt alapítója és jelenlegi vezérigazgatója az észt Markus Villig, aki 19 évesen, 2013-ban készítette el a Bolt (akkori nevén Taxify) alkalmazás első verzióját. Ebben testvére, Martin segítette, aki korábban a Skype fejlesztésén dolgozott. Markus Villig a Forbes Europe “30 under 30” listáján a legfiatalabb vállalatvezetőként szerepelt, illetve ugyanezen a listán ő lett a legfiatalabb cégalapító, aki egymilliárd dollárnál nagyobb piaci értékű vállalkozást alapított Európában.

