A baktérium szőnyeget szagtalanít, az ózon levegőt is tisztít

A szakértő szerint a szagtalan szőnyeg kulcsa a lebontó baktérium, a tiszta lakásra az ózon a megoldás.

A kutyák-macskák játékát gyakran a szőnyeg és a kanapé sínyli meg. A melegvérű házi kedvencek vizeletének kellemetlen illatáért a szerves és szervetlen vegyi anyagok, illetve ezek bomlástermékei felelnek.

A légfrissítő és a hypo nem elég

„Miután a baleset helyszínét feltakarítottuk, rossz megoldás illékony légfrissítővel elfedni a szagokat” – tanácsolja az ingatlanbazar.hu által megkérdezett Asztalos Péter, a Barzak Kft. ügyvezetője. Az illatosító hamarabb elpárolog és visszamarad az eredeti szag, ami keveredik a légfrissítővel. Az ezekben található naftalin és formaldehid a veszélyes kipufogógázokhoz hasonlóan szennyezi a környezetet.

A hypo tisztító- és fertőtlenítő szer, ami felbontás után rövid ideig kiváló fertőtlenítő, de nem szagtalanít. A baktériumok jelentős részét elpusztítja, de a felületekbe ivódott vegyi anyagokat nem tünteti el, aktív klórtartalma az idő múlásával rohamosan csökken.

A biológiai szagtalanítás előnyei

A természetben számos olyan – emberre, állatra veszélytelen -lebontó baktérium él, amelyek életfolyamatuk során a számunkra kellemetlen szagú vegyületeket bontják le, így jutva fontos nitrogén- és kén forráshoz.

Ha nagy mennyiségben juttatunk baktériumokat a szagtalanítani kívánt felületre, véglegesen megszabadulunk a kellemetlen illatoktól, mert a szag forrása is megszűnik. Ezek a baktériumok bármilyen felületre felvihetők. Nem fakítják ki a szőnyeget, nem színezik el a vakolatot, nem teszik tönkre a növényeket, emberre és állatra teljesen veszélytelenek. Az eljárás feltétele a vegyszerezés mellőzése, hiszen a baktériumok nem bírják a lúgokat, savakat.

A szőnyegtisztítás fontos része a szagtalanítás. Szakszerű eljárásnál a szőnyeg vegyszeres előmosás után tiszta vizes öblítést kap. A szárítás utolsó része a szagtalanító baktériumos áztatás. Ezt főleg a hosszúszőrű shaggynél érdemes alkalmazni. Vékonyabb szőrűeknél az alapos bepermetezés is elég lehet. A folyamat újabb öblítéssel és szárítással zárul.

Szagtalanítás ózonnal

A 21. század vívmánya a háztartásokban is használható levegőtisztító készülék, az ozonizátor. Az ingatlanbazar.hu utánajárt: az ózon az egyik legerősebb oxidáló és fertőtlenítő anyag, így a levegő tisztítására kiválóan alkalmas. Minden szagot rövid idő alatt megszüntet, legyen az cigaretta-, füst-, doh-, kisállat-, festék-, sütőolaj-, étel-, izzadság- vagy bomlásszag.

Háromezerszer erősebb a fertőtlenítésben, mint a klór.

Az ózon nemcsak a levegőből tünteti el a szagokat, hanem a berendezési tárgyak – úgy mint a bútorkárpit, szőnyeg, függöny, matrac, ágynemű vagy a ruhásszekrényekben tárolt ruha-, illetve minden porózus felület szagtalanítására is tökéletesen alkalmas. Olyan vegyszermentes és szagtalanító eljárás, amely a szag forrásának lebontásával véglegesen megszünteti a kellemetlen szagokat. Dohos szag esetén kivonja a levegőből a penész spórákat és elpusztítja a még nem látható penészgomba telepeket is. Ez azoknak is jó hír, akik régi házat vásároltak, és a tisztasági festés nem bizonyult elegendőnek a dohosság megszüntetéséhez.