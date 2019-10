Zente sorstársáért is szépen összefogott az ország

Fontos híreket közöltek Levente szülei.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Leventét Szabó Zsófi mutatta be az Instagram-oldalán.

A kisfiú ugyanabban a ritka genetikai betegségben, az SMA-ban szenved, ahogyan Zente is, és neki is hatalmas esélyt jelentene, ha sorstársához hasonlóan megkaphatná a gépterápiát. Zente a betegség egyik másik típusában, az SMA 1-ben szenved, míg Leventét SMA 2-vel diagnosztizálták.

Az ideje viszont kevés: Levi decemberben lesz 2 éves. Most a szülők bejelentették, hogy Levi, mint SMA 2-es is kaphatja a kezelést, amennyiben megvizsgálják és egészségügyi állapota is lehetővé teszi – írja a Ripost.

A szülők hozzátették, hogy Levi nem halálos beteg, ha nem kaphatja meg ezt a kezelést abba nem fog belehalni, csak a jelenlegi orvostudomány állása szerint kerekesszékes lesz. Eddig a kisfiú kezelésére több mint 6 millió forint gyűlt össze.