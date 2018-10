Újranyitják a török történelem legismertebb dervisének síremlékét

Temetésén I. Szulejmán szultán is részt vett, sőt a legenda szerint maga is beállt a koporsóvivők közé.

Indulhat a turisták ostroma, a héten átadják a legendás török dervis, Gül Baba felújított síremlékét. A csodaszép épület megnyitóján a hírek szerint a török köztársasági elnök, Recep Tayyip Erdogan is részt vesz – írja a Borsonline.

A felújítási munkálatokat követően újranyitják a török történelem egyik legismertebb dervisének szent helyként tisztelt síremlékét, azaz Gül Baba türbéjét Budapesten. Az elismert vezér kegyhelyét a XVI. században emelték, amely egy török sírkápolna a Rózsadombon, a Margit híd közelében.

Gül Babát sokan csak a Rózsák Atyjaként emlegették. Egy elismert szent dervis, azaz egy muszlim szerzetes volt, aki a janicsárok kinevelésében vállalt fontos szerepet. Vélhetően azért nevezték el becenevén, mert a turbánjának a jelvénye a „gül”, azaz magyarul a rózsa volt. 1541-ben érkezett Magyarországra. Egészen pontosan a megszálló török erőkkel Budára, akik augusztus 29-én egy csellel bevették a várat.

A legenda szerint váratlan halála a vár elfoglalásának hálaadó ünnepén, 1541. szeptember 2-án következett be. Hatalmas és díszes temetést rendeztek neki, amelyen még maga I. Szulejmán szultán is részt vett, sőt a legenda szerint maga is beállt a koporsóvivők közé.

Felújíttatta az épületet a magyar kormány

A hely a hódoltság ideje óta az iszlám vallásúak zarándokhelye. Gül Baba sírja számtalan török turista kegyhelye és rendszeres úti célja. Az épület gondosan épített kőzsámolyon áll, nyolcszög alaprajzú, kupolával fedett. Kváderkőből épült, külső homlokzata egyszerű, oldalait faltükrök tagolják, minden másodikon ablak nyílik. Bejárata a keleti oldalon van. 2016-ban a magyar és a török kormány összefogott, és egy két és fél milliárdos beruházást jelentettek be, hogy felvirágoztassák Gül Baba türbéjét. Ennek kicsinyített mása az isztambuli Miniatürk parkban van.

Erdogan is érkezik a megnyitóra

A restaurálási munkálatok mostanra értek véget. Az Origo szerint Gül Baba türbéje megnyitójára maga a török köztársasági elnök, Recep Tayyip Erdogan is ellátogat, majd Szigetvárra is elmegy, ahol I. Szulejmán szultán 1566 szeptemberében, 72 éves korában, utolsó hadjárata során életét vesztette. Tiszteletére halálakor csillogó derviskolostort és egy szobrot is emeltek a településen, ezt részben már sikerült is feltárniuk a kutatóknak.

