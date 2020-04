Úgy öregszenek a csimpánzok, mint az emberek

Az emberhez hasonló módon öregszenek a csimpánzok, amit a kortizolszint változása jelez – állapították meg az Új-mexikói Egyetem és az ugandai Kibale Csimpánzprojekt tudósai.

A Proceedings of the National Academy of Sciences című szaklapban bemutatott tanulmányukban a kutatók a Kibale Nemzeti Parkban élő csimpánzok húsz éven át tartó megfigyelésének eredményeiről számolnak be.

Korábbi vizsgálatok megállapították, hogy

az emberek öregedése során változások következnek be a hipotalamusz-hipofízis-mellékvese (HPA) tengelynél.

Ez egy funkcionális kapcsolat a hipotalamusz, a hipofízis és a mellékvesekéreg között, ez a biológiai rendszer fontos szerepet játszik abban, hogyan reagál az ember a stresszre. Ennek egyik módja a kortizol, az anyagcserét és a vérnyomást szabályozó hormon szintjének megemelkedése.

A kutatások azt is megállapították, hogy

a megnövekedett kortizolszint olyan problémákhoz is vezethet, mint a tiszta gondolkodás képességének csökkenése, az immunrendszer meggyengülése és a gyulladások – amelyek mind az emberi öregedés tünetei is.

Most azonban úgy tűnik, mindez a csimpánzokat is jellemzi – írja a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportál.

Az amerikai és ugandai kutatócsoport munkája egy kiterjedt tanulmány része volt, amely a csimpánzok fizikai és viselkedésbeli jellemzőit igyekezett megfigyelni a természeteshez hasonló környezetben.

Ennek részeként a tudósok műanyag zacskókat helyeztek ki a park fáira azon a részen, ahol a csimpánzok éltek, hogy vizeletmintákat gyűjtsenek 59 felnőtt állattól.

Húsz éven át gyűjtötték ezeket a mintákat és elemezték az összetételüket.

Arra jutottak, hogy az idősödő csimpánzoknál is megemelkedik a kortizol szintje, ami a szakértők szerint arra utal, hogy a csimpánzok ugyanúgy öregszenek, mint az emberek.

A vizsgálatok szerint

a hímekben általában akkor a legmagasabb a kortizol szintje, amikor megkörnyékezik a szexuálisan befogadóképes nőstényeket, ez a hatás azonban idősebb korukra változik, a kortizolszint kisebb mértékben emelkedik.

A nőstényeknél is a ciklusuknak ebben a szexuálisan aktív idejében legmagasabb a kortizolszint, amikor a vetélkedő hímek miatt nagy rajtuk a nyomás. Ez a hatás esetükben koruk előrehaladtával egyre növekszik.

A szakértők szerint

valószínűleg az emberszabásúakban a kortizolszint emelkedése ősi tulajdonság, és mint ilyen, természetes részét képezi az öregedés folyamatának.

Tehát az embereknél sem a megnövelt élethossz vagy a nem megfelelő környezeti hatások mellékterméke.

