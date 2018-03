Tüntetők zavarták meg a világ egyik legrangosabb kutyakiállítását

A két aktivista plakátokkal rontott be a porondra.

Állatvédő aktivisták zavarták meg vasárnap este a világ legnagyobb és legrangosabb kutyakiállításának számító birminghami Crufts eredményhirdetését, amelyen – még az incidenst megelőzően -, egy Tease nevű kis angol agarat (whippet) tüntettek ki a győztesek győztesének – Best in Show – járó díjjal.

Az akciót magára vállaló PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) amerikai állatvédő szervezet által közzétett videofelvételen látszik, ahogy

a két aktivista Crufts: kutya-fajtanemesítés feliratú plakátokat feltartva betör a porondra, majd a biztonsági emberek a földre terítik őket.

A videóhoz fűzött kommentárjában a szervezet azt írta, hogy a tüntetők rávilágítottak az ember által tenyésztett kutyák szenvedésére, amelynek egyetlen célja a brit Kennel Club által meghatározott szélsőséges fajtajellegek elérése.

Az incidenst megelőzően a bírók a Tease nevű kis angol agárnak (whippetnek) ítélték a győztesek győztesének – Best in Show – járó díjat. A Skóciából származó két és fél éves szuka és gazdája, Yvette Short épp átvenni készültek a trófeát, amikor a tüntetők megzavarták a rendezvényt, ezért mindketten menekülni kényszerültek a ringből.

Tease, teljes nevén Collooney Tartan Tease a vadászkutya kategória győzteseként került be a négynapos verseny végső hét finalistája közé. A Best in Show cím elnyerésével a whippet több mint 40 ország és régió csaknem 21 ezer versenyzőjét utasította maga mögé. Tease gazdája „hihetetlennek és csodálatosnak” nevezte kedvence győzelmét.

Az első ízben 1891-ben megrendezett kutyakiállítás második helyezettje a Chilli nevű angol pointer lett, aki a Reserve Best in Show címmel távozhatott a birminghami nemzeti kiállítóközpontból.

Borítókép: AFP PHOTO / OLI SCARFF