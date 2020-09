Tízmillió csillag átvizsgálása sem mutatta földönkívüliek jelenlétét

Egy Ausztráliában lévő rádióteleszkóp segítségével kutattak át csillagászok mintegy 10,3 millió csillagot földönkívüli civilizációra utaló adatok után.

A Naprendszeren kívüli lehetséges élet bizonyítékait keresve a tudósok „technikai jeleket” keresnek, például olyan kommunikációs jelzéseket, amelyek intelligens földönkívüli lényektől származhatnak.

A Nyugat-Ausztráliában lévő MWA (Murchison Széleslátóterű Hálózat) teleszkópjának segítségével alacsony frekvenciájú rádiójeleket kerestek a Vitorla csillagképben.

Eredményeiket a Publications of the Astronomical Society of Australia című tudományos lapban mutatták be.

„Nem meglepő, hogy nem találtunk semmit. Még olyan sok ismeretlen változó van” – mondta Chenoa Tremblay, az ausztrál kormány tudományos ügynökségének (CSIRO) csillagászattal és űrkutatással foglalkozó ágazatának asztrofizikusa.

„A Naprendszerünkön kívüli élet utáni kutatás hatalmas kihívás. Nem tudjuk, mikor, hogyan, hol, vagy milyen típusú jelet foghatunk, mely arra utal, hogy nem vagyunk egyedül a galaxisban”

– tette hozzá a tudós.

Bár a kutatás 100-szor mélyebbre ható és szélesebb körű volt, mint amelyet valaha végeztek, kozmikus mértékkel nézve viszonylag kevés csillagot vizsgált át – mondta el Steven Tingay, az ausztrál Curtin Egyetem és a Nemzetközi Rádiócsillagászati Kutatóközpont munkatársa.

„Tízmillió csillag soknak tűnik, de a legjobb becsléseink szerint is 100 milliárd csillag van a Tejútrendszerben. Szóval galaxisunknak csak mintegy 0,001 százalékát néztük meg”

– mondta Tremblay.

„Mintha az óceánokban összesen harminc hal élne, és mi úgy próbálnánk megtalálni őket, hogy csak egy udvari medence méretének megfelelő területet vizsgálunk át. Elég kicsi lenne az esélye annak, hogy megtaláljuk azokat a halakat” – szemléltette a szakértő.

Az MWA egy másik műszer, a Négyzetkilométeres Hálózat (Square Kilometre Array – SKA) elődje. Az SKA a közeljövőben nagyban segíti majd a technológiai jelek utáni kutatást.

Borítókép: illusztráció