Titkok és tabuk nélkül – meglepő tényt tükröz a Nickelodeon kutatása

A mai gyerekek első sorban a családtagjaik között keresik a barátjukat.

A Viacom gyerekcsatornája, a Nickelodeon 31 országban, köztük hazánkban készített felmérést az alfa generáció szokásairól, viselkedéséről, hogy reális képet kapjon az általa megszólított fiatal nézőkről. Közel hatezer 6 és 11 év közötti gyerek segítette a kutatás sikerét, melyből többek között az is kiderült, hogy a 2007 után születettek már nem titkolóznak a szüleik előtt. Az anyukák, apukák, tesók vagy épp nagyszülők átvették a legjobb barát szerepét.

A mai gyerekek ösztönösen tudják, hogy a világ folyamatosan változik − derül ki a Nickelodeon kutatásából. A Viacom fontosnak tartja, hogy ismerje közönségét, a csatornáit néző emberek szokásait, helyzetét, értékrendjét, ezért a gyerekcsatorna esetében a 6-11 éveseket kérdezte meg. Ez már az a korosztály, melynek tagjai az első okostelefonok megjelenésével egy időben születtek. A kutatásból kiderül: izgatja őket a technológiai fejlődés és az innováció, pozitívan élik meg a gyors változást, ugyanakkor tisztában vannak a világ problémáival és az örökös feszültséggel is.

Ennek a generációnak a legnagyobb védelmet a család adja, ez a boldogságuk fő forrása is. Sőt, a gyerekek 61 százalékának a legjobb barátja is a családtagok közül kerül ki. A családmodellek viszont egyre sokszínűbbek: a klasszikus anya-apa-gyerekek felállás mellett egyre többen nevelik egyedülálló szülőként gyermekeiket, van, ahol a nagyszülőkkel élnek a gyerekek, és egyre gyakoribbak a szivárványcsaládok is. A mai gyerekek számára a „szülő” kifejezés szeretettel és tisztelettel teli, minden olyan felnőttre alkalmazható, akiben a leginkább bíznak, és, aki rendszeresen törődik velük.

A technológia és a közösségi média újfajta intimitást teremtett a gyerekek és családjaik között, lehetővé téve számukra a kapcsolatfelvételt, még akkor is, ha egymástól épp külön töltenek el időt. A magyar gyerekek 37%-ának van saját tabletje, és 45%-uk rendelkezik saját okostelefonnal. Ezen technikai vívmányok hatására a gyerekek ma már nagyon nyitottak, sokat kommunikálnak szüleikkel: megosztják egymással, hol vannak, kikkel és mit csinálnak, hogy érzik magukat. Most cseperedik fel az első olyan generáció, akik ugyanúgy kommunikálnak a családtagokkal, mint barátaikkal és társaikkal.

A gyerekek a családjuk támogatásának és a biztonságérzetnek köszönhetően sokkal magabiztosabbak. A megkérdezett magyar gyerekek 95%-a tartja magát kíváncsinak, 92% kreatívnak, 100 magyar gyerekből 81 optimista és 80 nézi a dolgok jó oldalát. Nyilvánvaló, hogy a gyerekek a maguk módján támogatják és védik a családjukat, annak ellenére, hogy a világ nem mindig boldog hely. Tisztában vannak azzal, hogy az élet nem lehet tökéletes, de, ha megfelelőek az életkörülményeik, elismerik, hogy milyen szerencsés családban élhetnek. A mai gyerekek A barátság világnapján már nem csak kortársaikkal, a családtagjaikkal való kapcsolatukat is ünneplik.

