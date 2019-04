Szépség is meg szörnyeteg: buldogszépségversenyt rendeztek (fotók)

Így viselték a felhajtást április 22-én a mindig bosszúsnak látszó kutyák: lazaság, nyál, meg korona. A buldog egyébként a Drake Egyetem kabalaállata.

Jöjjön a lényeg:

Valaki nem felejtette a húsvéti ünnepeket sem. Libby Lou a buldog nyuszi:

Watson nem bízta a véletlenre. Pénz nem számít:

Beau még ezt a rövid bemutatkozást sem bírta ki egy laza pihenő és jutalomfalat nélkül:

És mi lett a vége??!

Beau egy hároméves angol buldog, aki csak fekszik, zabál, és hókutyákat gyárt a hóban fetrengve. Ez hát a siker kulcsa…

I pet Beau. He is a 3 year old English Bulldog and winner of the 2019 #BeautifulBulldog Contest @DrakeUniversity. Beau is a calm dog. He likes to snuggle in bed, eat snacks, and play in the snow. He rolls on his back in the snow and makes snow dogs. pic.twitter.com/hKKrovpozT

— I've Pet That Dog (@IvePetThatDog) April 23, 2019