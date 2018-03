Ötvenéves a magyarok kedvenc kalandparkja

Fennállása 50. évfordulóját ünnepli a burgenlandi szentmargitbányai kalandpark.

Ausztria legnagyobb családi kalandparkja 2017-ben több mint 620 ezer látogatót vonzott – mondta el Lisa Wagner-Körmendi marketingvezető. A szombati szezonnyitással a magyar határhoz közeli park 50. évadát kezdi meg.

A Meseerdőnek is nevezett parkot 1968-ben Erwin Müller, egy vorarlbergi kőmetsző alapította, aki eredetileg a község kőfejtőjében akart dolgozni. Az akkori látványosságok mesefigurák és állatok voltak. A parkot 1984-ben vette át Müller fia, Mario, aki azóta vezeti feleségével az intézményt. Kalandparkká az 1990-es években kezdték átalakítani, a családi kalandpark nevet 2010-ben kapta a létesítmény.

Wagner-Körmendi szerint a jubileumi évre mintegy 6 millió eurót fordítanak, ami megfelel az évi 4-6 millió eurós befektetési átlagnak.

Az évek során egyre több látogatót vonz az intézmény olyan attrakciókkal, mint a Patkány-malom vagy az Isteni villám nevezetű hullámvasutak: míg tíz éve regisztráltak először 300 ezer látogatót a szezonban, 2016-ban már 633 ezren érkeztek a parkba.

A marketingvezető szerint a látogatók háromnegyede osztrák, a maradék elsősorban magyar és szlovák. Nyaranként naponta átlagosan 5000-en keresik fel a több mint 145 ezer négyzetméteres parkot. A szezon általában a húsvéti időszakban kezdődik és októberig tart, de halloween és karácsony idején további napokra is megnyitja kapuit a park.

A jövőben a vállalkozás, amely a Német Szabadidőparkok Szövetségének is tagja, további bővítést is tervez. Célközönsége elsősorban az óvodás és általános iskolás gyerekek, de az idősebb, 17-18 éves korosztály is gyakran látogat a parkba.