Összefonódott dinoszauruszcsontvázakkal gyarapodott egy amerikai múzeum

Két dinoszaurusz összefonódott csontvázát őrző ősmaradvánnyal gyarapodott az Észak-Karolinai Természettudományi Múzeum gyűjteménye.

A Friends of the North Carolina Museum of Natural Sciences nonprofit szervezet kedden jelentette be, hogy magánadományok révén sikerült megvásárolnia a különleges leletet, amely a raleigh-i intézmény paleontológiai gyűjteményébe kerül.

A fosszília egy Tyrannosaurus rex és egy Triceratops horridus csontvázát őrzi. A két dinoszaurusz olyan alakzatban helyezkedik el, mintha utolsó csatájukat vívták volna egymással.

A 67 millió éves leletet egy montanai hegyoldalon tárták fel 2006-ban és a csontokat az üledékes kőzetbe ágyazva hagyták.

A szervezet szerint a különleges fosszília példátlan lehetőséget biztosít a múzeum paleontológusai számára a tanulmányozásra.

A több millió dollárt érő csontvázak tulajdonjogával kapcsolatban ádáz harc folyt a bíróságon az elmúlt 14 évben. Idén júniusban egy illetékes amerikai bíróság végül kimondta, hogy a fosszília a terület fölfelszíni jogainak tulajdonosát, és nem a kitermelési jogok birtokosát illeti.

