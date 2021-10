Novemberben tetőzhet a negyedik hullám

Egyelőre ugyan nincs szükség a járványügyi intézkedések szigorítására, de a koronavírus-járvány negyedik hulláma még ebben a hónapban fel fog futni – hívta fel a figyelmet Rusvai Miklós. A virológus szerint ahhoz, hogy ne kelljen bezárni az iskolákat és elkerülhető legyen a távoktatás bevezetése, fontos lenne minél nagyobb számban beoltatni a gyermekeket. A 12 év feletti gyerekek vakcinációja a negyedik járványhullám enyhítésében is fontos tényező lehet.

Ezt ne hagyja ki! Óriási fordulatot mért a Medián: Karácsony rendesen lemaradt

Magyarországon a környező országokhoz képest meglepően kevés az új fertőzöttek és a kórházban kezeltek száma, ezért jelenleg nincs szükség a járványügyi intézkedések szigorítására

– vélekedett Rusvai Miklós virológus. Megjegyezte: a koronavírus-járvány az oktatási intézményekben sem jelentkezett erőteljesen.

A szakember elmondta: mint minden iskolai és óvodai visszatéréskor, az intézményekben a gyerekeknél elkezdődik egy légzőszervi megbetegedéshullám, de egyáltalán nem úgy tűnik, hogy ezt elsősorban a koronavírus okozná. Tájékoztatása szerint a szeptember első három hetében végzett vizsgálatok az iskolai légzőszervi fertőzések esetében – amelyek főleg szeptember elején jelentkeztek nagyobb számban – elsősorban a hagyományos náthás megbetegedéseket mutatták ki, de ennek nagyjából már vége van. Emellett persze

voltak olyan osztályok is, ahol megemelkedett a koronavírus-fertőzések esetszáma, de arra, hogy egész intézményeket kellett volna bezárni, nem volt példa

– magyarázta a szakember. A járványügyi adatok tehát nem indokolják a digitális oktatásra való átállást – tette hozzá.

Rusvai Miklós szerint azonban októberben várhatóan fel fog futni a járvány negyedik hulláma, majd novemberben kicsúcsosodik, amikor a napi friss fertőzöttek száma többezres is lehet – írja a Magyar Nemzet a Ripostra hivatkozva. Hangsúlyozta: ahhoz, hogy ne kelljen bezárni az iskolákat és elkerülhető legyen a távoktatás bevezetése, minél nagyobb számban fontos lenne beoltatni a gyermekeket is.

A gyerekek oltásának igen fontos jelentősége lenne a járvány negyedik hullámának enyhítésében és a vírus elleni minél hatékonyabb küzdelemben is. Ezért én is azt javaslom a szülőknek, hogy a 12 év feletti gyermekeiket oltassák be

– húzta alá a szakember. Hangsúlyozta: amellett, hogy az oltás még mindig kevesebb kockázattal jár, mint maga a koronavírus okozta megbetegedés és annak szövődményei, úgy tűnik, a vakcina a poszt-Covid-tünetek enyhítésére és gyógyítására is beválik.

A virológushoz hasonlóan Novák Katalin is megerősítette: továbbra is az oltással lehet a leghatékonyabban védekezni a járvány negyedik hulláma ellen, ezért folyamatosak az erről szóló kampányok, a háziorvosok és a rezidensek pedig személyesen keresték fel az oltatlan időseket is. A családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs keddi ülésén közölte azt is, hogy

az egészségügyben dolgozók körében az átoltottság 98 százalékos. Akiknek pedig kötelezővé tették az oltást, azoknak a harmadik oltás felvétele nem kötelező.

A járvány negyedik hulláma már egész Európában, így hazánkban is érzékelhető, hiszen az áldozatok mellett az igazolt fertőzöttek, a kórházban ápoltak, valamint a lélegeztetőgépre szoruló betegek száma is napról napra emelkedik. A Koronavírus.gov.hu beszámolója szerint keddre 16 ember vesztette életét, 294 fertőzöttet igazoltak, 585 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük pedig 86-an vannak lélegeztetőgépen. A kormányzati tájékoztató portál figyelmeztetett:

a delta vírusmutáns agresszív terjedése miatt az oltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, de még nem késő élni a vakcináció lehetőségével, hiszen a beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg.

Megjegyezték, a sikeres vakcinabeszerzéseknek köszönhetően hazánkban továbbra is bőséges mennyiségű szérum áll rendelkezésre, akár a harmadik oltás felvételéhez is.