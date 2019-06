Nézze meg, hogyan hűsöl az elefántcsalád (videó)

A Fővárosi Állat- és Növénykert ormányosai örömmel használják ki kifutójuk kényelmes medencéjét.

Az elefántok lakhelye minden kényelemmel felszerelt, így egy hatalmas medence is van benne, amibe az állatok akár a fejük búbjáig is elmerülhetnek. Ezt láthatólag örömmel ki is használják, amint nyáriassá fordult az idő.

Az elefántok igazi családi programot csinálnak a strandolásból. Angele, az anya, Assam, az apa, és Arun, a 2017 őszén született, mostanra már több mint másfél esztendős kiselefánt önfeledten pancsol, játszik a vízben.

A videó azért is különleges, mert a vadonban a hím elefántok magányos életmódot folytatnak. Ebből adódóan az állatkerti apaelefántokat sem lehet mindig összeengedni utódaikkal. Assam viszont igazán jó természetű hím, aki borját gyengéd szeretettel veszi körül.