Négy nap után mentették ki a fagy fogságából

Az új-zélandi Mentéskoordináló Központ közleménye szerint a 29 éves katonát, Terry Harchot „enyhe fagyási sérülésekkel” szállították be pénteken a Dunedini Közkórházba az után, hogy egy helikopteres akció keretében lehozták a hegyről.

Australian soldier Terry Harch rescued after being trapped on New Zealand's Mount Aspiring (Photo: everydayhero) https://t.co/b7MKDLL8t9 pic.twitter.com/DwsLd9inDp

— ABC News (@abcnews) August 3, 2018