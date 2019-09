Na, erre a bokszmeccsre nem lehet felkészülni!

Egy ausztrál férfi kiment megnézni, hogyan cseperednek a palántái, amikor enyhén szólva is kikerekedtek a szemei. A veteményes közepén ugyanis két bevadult kenguru csépelte egymást, kizárva a külvilágot.

Amikor rájöttek, hogy ez kiegyensúlyozott küzdelem, és a pontozóbíró gazda sem tud ítéletet hozni, a bekapott pofonok ellenére vidáman elugráltak. Valószínűleg széttaposva számtalan ígéretes palántát…

Rocky és Apollo küzdelme az ültetvényen:

An Australian man went to check on his spring plantings and was quite surprised at what he saw—a pair of kangaroos boxing with each other in the field. https://t.co/VS39rtUdjo pic.twitter.com/e8UcK3mdGp

