Most a török elnökről közölt gúnyrajzot a Charlie Hebdo (kép)

Fokozódik a feszültség Franciaország és Törökország között. Miután Erdogan török elnök korábban úgy fogalmazott, hogy Emmanuel Macronnak elmeorvosi vizsgálatra lenne szüksége, a francia elnök hazarendelte Ankarából országa nagykövetét. Most pedig a francia államfő által az utóbbi időben különösképpen patronált szatirikus hetilap, a Charlie Hebdo öntött olajat a tűzre – írja a V4NA hírügynökség.

A lap legfrissebb számának címlapján Erdogan török elnököt ábrázolja, aki alsónadrágban, egy doboz sörrel a kezében, cinkos mosollyal az arcán fellibbenti egy muszlim, fejkendős nő szoknyáját, felfedve a nő csupasz fenekét. A nő nevetve prófétának nevezi Erdogant, aki a képhez készült felirat szerint a magánéletben nagyon vicces.

A gúnyrajzra azonnal reagált a török elnök kommunikációs igazgatója, Fahrettin Altun, aki teljes mértékben elítéli a kiadványt, amely szerinte rasszista és gyűlöletkeltő, egy olyan iszlamofób és intoleráns kulturális környezet terméke, amely Emmanuel Macron muszlimellenes programjának köszönhető.

French President Macron’s anti-Muslim agenda is bearing fruit! Charlie Hebdo just published a series of so-called cartoons full of despicable images purportedly of our President. We condemn this most disgusting effort by this publication to spread its cultural racism and hatred.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 27, 2020