Modern kori aranyásók lephetik el a tűzgyűrű paradicsomi országát

Fidzsi eddig is sok aranyat exportált, de jóval nagyobb készletek lehetnek ott a nemesfémből, mint eddig gondolták.

Ezt ne hagyja ki! Eltiltaná a foglalkozásuktól a jobboldali újságírókat Fekete-Győr András (videó)

Az aranyipari vállalatok célkeresztjébe került Fidzsi. Az előzetes fúrások alapján újabb ígéretes aranymezőt fedeztek fel a földi paradicsomban, a „tűzgyűrűnek” is hívott tenger alatti vulkanikus öv egyik kiszögellésének szigetein – írja az Origo.

A Csendes-óceán mélysége földtani szempontból különleges régió. „Tűzgyűrű” a neve az óceán partjainál futó, nagyjából 40.000 kilométer hosszú, több száz aktív vulkánt körbeölelő, hatalmas patkó alakú övnek. A patkó szárainak szélessége helyenként az 500 kilométer is eléri. A Föld vulkánjainak 75 százaléka, több mint 450 vulkán helyezkedik el a térségben, és a földrengések kilencven százaléka a Tűzgyűrű mentén következik be. A veszélyes zónának azonban vonzereje is van, ugyanis a terület rendkívül gazdag nemesfémekben, az úgynevezett ritkaföldfémekben, valamint más értékes nyersanyagokban.

Rengeteg aranyat rejt a gyönyörű szigetvilág

A Tűzgyűrű egyik élszerű kanyarulatában húzódik a kicsiny szigetekből álló Fidzsi-szigetcsoport. A bányászat a Fidzsi-szigetek gazdaságának szerves, megalapozó része. A főbb bányászati tevékenységek az arany, ezüst kitermelésére, valamint a cement előállítására összpontosulnak.

Ezek közül az arany az ország egyik legjelentősebb exportterméke.

Az ország 2018-ban közel 55 millió amerikai dollár értékben exportált aranyat, ami akkor a harmadik legfontosabb exportcikk volt. A közelmúltban felfedezett aranylelőhelyek azonban soha nem látott magasságokba emelhetik a kivitelt.

Az aranykitermelés a földi paradicsomnak is tekintett szigetcsoport egyik északi szigetén kezdődött 1933-ban. Vatukoula-ban körülbelül 7 millió uncia aranyat termeltek az elmúlt bő nyolcvan évben. A terület közelében az elmúlt években egy újabb ígéretes aranymezőre bukkantak a geológusok, a bányaépítés engedélyeztetési eljárása pedig mostanra az utolsó fázisba jutott.

Most pedig Vatu Aurum lehet Fidzsi legújabb aranyközpontja.

A „Vatu Aurum Aranyprojekt” nevű bányaipari projekt 367 négyzetkilométernyi területen fekszik, és a fúrási minták alapján hatalmas aranytartalékokkal rendelkezik.

A 3,7 millió dolláros befektetés után a Kalo Gold Corp. ásványkutató vállalat a kezdeti fúrási program indítása, valamint – könnyen lehet – tőzsdei szárnyalás előtt áll. A társaság a napokban közleményében jelentette be, hogy befejezte részvényeinek magántőzsdei bevezetését és március 1-én megkezdődött a kereskedés a vállalat papírjaival.

A cég kutatócsoportja már tavaly december óta végez a területen talajmintavételezést, az elkövetkező hónapokban még intenzívebb fúrási programba kezdenek.

A geofizikai felméréseket eddig 2,5 kilométeres zónában végeztek, de a becslések szerint a zónán kívül is további aranylelőhelyekre bukkanhatnak. Az ígéretes aranymező pontos paraméterei várhatóan március végén állnak rendelkezésre.

Fellendülhet az egész gazdaság

Az elkezdődő bányaépítéssel számos gazdasági előnyhöz jut a szigetcsoport, illetve az azon létező szigetállam. Növekedhet a foglalkoztatás, javul az infrastruktúra és közvetetten újabb üzleti lehetőségek nyílnak meg a helyiek számára. Az adókból és jogdíjakból befolyt pénzből a kormány jobb egészségügyi ellátást és életszínvonal emelkedést ígér.

Azonban vannak ellenérvek és -érdekek is.

A bányászati tevékenység ökológiai lábnyoma hatalmas, és a kitermelés során keletkezett hulladékok erősen környezetszennyezők,

ezért nem minden lakos fogadja tárt karokkal a földi paradicsomba érkező, már gépesítéssel dolgozó aranyásókat. Fidzsinek ugyanis jelenetős bevételi forrást jelentenek a külföldi, az egzotikumot kereső turisták. A koronavírus-járvány persze Fidzsi turizmusát sem kímélte, a hivatalos adatok szerint 2020 őszére a szigetország látogatókból származó bevételei – érthető okokból – gyakorlatilag lenullázódtak. Azt megelőzően viszont jelentős szerepet kaptak,

2019 harmadik negyedévében elérték a 650 millió fidzsi dollárt, azaz közel 100 milliárd forintot.

Ha a szigeteken erőre kap az ipari tevékenység, könnyen lehet, az előbb vagy utóbb, de a turizmus lehetőségeit is befolyásolhatja majd.

Kérdés persze az, hogy a parányi, az óceán vízszintemelkedése jelentette veszélyeknek kitett ország végül hogyan fog dönteni ezekben az összetett ügyekben.

Az mindenesetre biztos, hogy Fidzsi aranyára bőven van jelentkező. Ahogy arról az Origo beszámolt, tavaly Viti Levu szigetén egy másik vállalat egy kalderás képződményben bukkant szenzációs aranykészletre. A lelet egyik legfőbb érdekessége az, hogy az aranylerakódások helyenként szabad szemmel is látható erezetként futnak végig a kőzetekben. A feltárást végző vállalat pedig be is jelentette ambíciózus terveit a kitermelésre. A Kalo Gold pedig március első felében tette közzé, hogy újabb fúrásaik szerint, a korábban vártnál is jobb minőségű a feltárás alatti aranylelőhely.

Borítókép: A Fidzsi-szigetek legnagyobb tagja, Viti Levu / Illusztrációfotó