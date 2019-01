Csak egy napig élvezhette a szabadságot a belfasti állatkert pandája

Vasárnap szabadságolta magát, hétfőn már meg is találták.

Megtalálták a belfasti állatkertből a hétvégén elszökött vörös pandát – közölte hétfőn az intézmény vezetése a Twitteren.

„Örömmel közölhetjük, hogy az eltűnt vörös pandát megtalálták, és visszaviszik a belfasti állatkertben lévő otthonába”

– írták mikroblogjukon.

Az északír rendőrség korábban a lakosság segítségét kérte a macskamedvefélék családjához tartozó szökevény befogásához, aki vasárnap váratlanul úgy döntött, „szabadságolja magát” az állatkertből. A rendőrség felszólította a lakosságot, hogy az éjszakai életmódot folytató állat észlelése esetén ne próbálják meg befogni, inkább értesítsék a hatóságokat, mert a házimacskánál valamelyest nagyobb vörös pandák, bár természetüknél fogva nem agresszívak, sarokba szorítva védekezni fognak.

A közösségi hálókon különböző elméletek születtek a ragadozó hollétéről. Egyesek úgy vélekedtek, talán honvágya volt, és betért egy kínai étterembe, vagy még időben kereket próbált oldani Írországba Nagy-Britannia uniós kiválása előtt.

Sem az állatkert, sem a rendőrség nem közölte, hogy a szökevényt végül hol találták meg.

A belfasti állatkertben legalább négy vörös panda él, a vadaspark tavaly novemberben jelentette be ikerkölykök születését.

A vörös panda a Himalájában a 2200-4800 méteres magasság között elterülő mérsékelt égövi lombhullató és örökzöld erdők lakója. Számuk igencsak megcsappant élőhelyük csökkenése miatt. A vörös pandákat prémjükért is vadásszák, de csapdával is befogják és díszállatként értékesítik.

Az 5-8 kilogrammos állatok testét vastag, vöröses szőr borítja, amely a hasukon sötétebb. Bár fogazatuk és rendszertani besorolásuk alapján a ragadozók – a medvefélék – közé tartoznak, bogyókat, virágokat és egyéb növényi részeket esznek.

A washingtoni székhelyű Természetvédelmi Világalap (WWF) becslései szerint tízezer vörös panda él vadon.