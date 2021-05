Még soha nem láttak ilyen leopárdokat Pakisztánban (videó)

Sarifuddin Balocs, Beludzsisztán tartomány vezető természetvédelmi tisztviselője pénteken elmondta, hogy a leopárdokat fél éve látták először a vadőrök a Hazargandzsi Vadasparkban.

A felnőtt leopárdok magányosan élnek, csak párzási időszakban járnak párosan.

A vadőröknek májusban sikerült is lencsevégre kapniuk a ritka ragadozókat.

A perzsa leopárd (Panthera pardus ciscaucasica) egy Törökországban, Iránban, Afganisztánban és a Kaukázusban őshonos párduc alfaj. Rendkívül ritka, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) veszélyeztetett fajként tartja nyilván.

Balocs hangsúlyozta, hogy „Pakisztán lépéseket tesz a ritka fajok védelme érdekében” és megosztják adataikat a Természetvédelmi Világszövetséggel.

A park vadőrei által készített videón az egyik leopárd gyönyörűen álcázza magát egy zord, sziklás domboldalon, amíg fel nem áll és el nem távolodik. Balocs szerint korábban nem volt arra vonatkozó feljegyzés, hogy valaha is látták volna ezt az állatot Pakisztánban.

Critically endangered species, Persian Leopard, spotted for the very first time in Pakistan. The pair of Persian leopards is spotted in Chiltan mountain ranges in Quetta, Balochistan.

Video via: @BBCUrdu pic.twitter.com/BnS5Xpc9Kp

— Balochistan Paradise (@balochparadise) May 21, 2021