Macskát sütött magának az utcán egy migráns (videó)

Az esetről videó is készült, amit Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek párt elnöke osztott meg közösségi oldalán – számolt be a V4NA.

Az eset Toszkánában történt. A felvételen jól látszik, ahogy a férfi az utcán sütögeti a macskát, egy nőt pedig, aki felháborodva veszekedik vele, megpróbál elhessegetni.

IMMAGINI RACCAPRICCIANTI!

Toscana, provincia di #Livorno, immigrato cuoce come se nulla fosse un povero gattino, tra urla e la (comprensibile) rabbia di una signora che lo riprende. Per questo delinquente tolleranza zero: in Italia non sono consentite queste barbarie! pic.twitter.com/T8hGtSArSF

