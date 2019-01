Ma 60 éves a csodálatos Sade

Január 16-án ünnepli születésnapját Sade Adu négyszeres Grammy-díjas nigériai-brit énekesnő.

A Sade néven ismertté vált előadóművész Helen Folasade Adu néven született Ibadanban. Nigériai származású apja egyetemi tanárként, angol anyja ápolónőként dolgozott. Szülei Londonban találkoztak, 1955-ben kötöttek házasságot, majd hamarosan Nigériába költöztek. Sade alig volt négyéves, amikor elváltak útjaik, anyja, bátyjával együtt, magával vitte Angliába.

Nagyszülei nevelték fel Colchester mellett, tizenegy évesen került vissza anyjához. Tizenévesként amerikai soul zenét hallgatott, főként Curtis Mayfield, Donny Hathaway és Bill Withers muzsikáját. Hétvégenként a Rainbow Theatre nevű zenei klubban dolgozott felszolgálóként, és a Jackson 5 fellépése teljesen magával ragadta.

„Leginkább a közönség nyűgözött le, sokkal inkább, mint bármi, ami a színpadon történt.

Gyerekek, anyukák kisbabákkal, idős emberek, fehérek, feketék, mind ott sorakoztak a színpad előtt. Ez az a közönség, akikre mindig is hatni szerettem volna”

– nyilatkozta később.

Mégsem gondolta, hogy a zenét válassza élethivatásként. A divatszakmában akart boldogulni. Művészeti iskolába járt, rövid ideig modellkedett is, mígnem két korábbi iskolatársa megkereste, hogy segítse ki induló zenekarukat háttérvokállal. Rettegett a színpadon éneklés közben, de legnagyobb meglepetésére a dalszerzést élvezte, többek között Stuart Matthewmannel, a Pride szaxofonistájával.

Két évbe telt, amíg úrrá lett színpadi remegésén, de elhatározta: olyan természetesen fog énekelni, ahogyan beszél.

A Smooth Operator című dalt már szólóban énekelte. Jellegzetes „füstös” hangja felkeltette a lemezcégek érdeklődését. 1983-ban Matthewmannel kiváltak a Pride-ból, magukkal vitték a billentyűs Andrew Hale-t és a basszusgitáros Paul Spencer Denmant, hogy Sade néven új csapatot alakítsanak. Első kislemezük a Your Love is King 1984-ben bekerült a brit slágerlisták első 10 helyezettje közé, ezzel Sade és csapata élete örökre megváltozott.

Az énekesnő nyugodt, visszafogottan elegáns muzsikája, egzotikus, könnyed és kifinomult megjelenése az évtized legstílusosabb énekesnőjévé avatta. A magazinok sorra kopogtattak ajtaján, hogy címlapjukon szerepeltessék.

Bemutatkozó albumuk, amely mindössze hat hét alatt készült el, 1984-ben került a boltokba Diamond Life címmel. Több mint egymillió példányban kelt el, és a brit albumok listáján a második helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig bekerült az első 10 közé.

Második albumuk, a Promise egy évvel később látott napvilágot, és Nagy-Britanniában, valamint Amerikában rögtön az első helyen indított. Olyan slágerek szerepeltek rajta, mint a Never as Good as the First Time, illetve a The Sweetest Taboo. Az utóbbi hat hónapot töltött az amerikai Hot 100 listán. A csapat 1985-ben Grammy-díjat nyert A legjobb új előadó kategóriában.

Sade 1986-ban filmszerepet kapott az Abszolút kezdők című musicalben, amely mérsékelt sikert aratott. Harmadik albumuk, a Stronger Than Pride 1988-ban jelent meg, és a Paradise című dal az amerikai Billboard Hot R&B listán az első helyen nyitott. Negyedik albumuk, az 1992-es Love Deluxe négyszeres platina-, Nagy-Britanniában aranylemez lett. Ezután nyolc év szünet következett, csak 2000-ben vehették kezükbe a rajongók a Lovers Rock című lemezt, amelyért a harmadik Grammy-díj lett a jutalma. Az album népszerűsítésére koncertkörútra indult, melynek anyagát lemezen is kiadta Lovers Live címmel.

Tíz év hallgatás következett, ami nem volt szokatlan Sade pályafutása alatt. A rajongók hozzászoktak, hogy magánéletét zenei karrierje elé helyezi, és időről időre eltűnik a rivaldafényből. Húsz év alatt mindössze három új albumot jelentetett meg. 1989-ben feleségül ment a spanyol filmrendezőhöz, Carlos Scola Pliegóhoz, akitől 1995-ben elvált. 1996-ben megszületett egyetlen gyermeke. London nyüzsgéséből Gloucestershire-be költözött, visszavonult életet él, interjút nagyon ritkán ad.

2010-ben a Soldier of Love című albumának megjelenésekor rajongóinak azt mondta: „sajnálom, hogy ilyen sokat kellett várnotok az albumra, de rendkívül büszke vagyok rá.” Nem is alaptalanul, hiszen negyedik Grammy-díját ennek az albumnak köszönheti.

2011-ben koncertkörútra indult Sade Live címmel, majd 2018-ban kiadta a Flower of the Universe című akusztikus balladáját, amely az Időcsavar című Disney-film egyik betétdala. Legutóbb Steve McQueen Widows című filmjéhez írt dalt The Big Unknown címmel, amit bevallása szerint azért vállalt el, mert szoros párhuzamot látott a film témája és magánélete között.

Számtalan kitüntetése mellett Sadét 2002-ben II. Erzsébet királynő a Brit Birodalom Tisztjévé (OBE) avatta.

Borítókép: Sade. Fotó: AFP / HERBERT P. OCZERET / APA-PictureDes