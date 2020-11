Krumplifejű nő lett egy felújított szoborból Spanyolországban (fotó)

A szobor a spanyolországi Palenciában található egy felújított irodaház külső díszítésén. A restauráció tíz éve történt, de senkinek sem tűnt fel, hogy az egyik női alak milyen otrombán néz ki rajta.

A botrány akkor tört ki, amikor egy utcai virágárus felhívta rá a figyelmét egy művésznek, aki az irodaház mellett lakik, ő pedig megosztotta a róla készített képet a közösségi oldalán – írja a Fox News.

The potato head of Palencia: defaced Spanish statue latest victim of botched restoration

"Conservation professionals have questioned why Spain's heritage is continually handed over to those with no formal training."https://t.co/O4b2lvxwkP pic.twitter.com/RZI3AI4go9

— Mark Rees (@reviewwales) November 11, 2020