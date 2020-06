Kiderült, mi van a Loch Ness-i szörnyet ábrázoló fotón

Ennek járt utána a Science Alert tudományos portál, és érdekes eredményekre jutott – írja az Origo.

A fotót Steve Carrington készítette, aki saját elmondása alapján 2019 szeptemberében a Loch Ness tó környékén volt.

„Személy szerint én nem hiszek a Loch Ness-i szörny létezésében, és őszintén szólva, biztos vagyok benne, hogy a megfigyelések többségére létezik logikus magyarázat” – nyilatkozta Carrington a brit Mirror című újságnak. – „Ha engem kérdeznek, ez valami harcsa, vagy ahhoz hasonló lehet.”

A férfi abból a szempontból igazat mondott, hogy a fotón valóban egy európai harcsa (Silurus glanis) látható. A probléma, hogy a felvétel manipulált, a rajta szereplő óriási halat utólag szerkesztették a képre. A hal – amit még 2018-ban fogtak ki az olaszországi Pó-folyóból – egyébként valóban rekorder, súlya 130 kilogramm, testhossza 268 centiméter.

Imagine having this 286lb monster on the end of your line! This incredible catfish was landed by Benjamin Gründer after a lengthy fight. #Monster #Catfish #Angling #Fishing pic.twitter.com/pjPCsAbc6X

— Angling Times (@angling_times) March 1, 2018