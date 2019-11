Kiállítják a Rolling Stones első koncertturnéján készült fotókat

A képeket először mutatják be a nyilvánosságnak a londoni tárlaton.

Kiállítják a Rolling Stones együttes első, 1963-as koncertturnéján készült fekete-fehér fotósorozatot Londonban. A képeket először mutatják be a nyilvánosságnak a novemberi tárlaton.

A fotók egy londoni lemezstúdióban és egy cardiffi fellépésen készültek. Ezt követően ötven évig pihentek Gus Coral fotós ágya alatt, míg el nem határozta, hogy leporolja őket. A képek a banda kezdeti szárnypróbálgatásait örökítik meg. Egy fotón az együttes tagjai adják össze a pénzt a taxisofőrnek, egy másikon pedig az látható, ahogy néhány nézőjük a cardiffi koncertre vár az esőben.

Coral, aki 26 évesen készítette a fotókat, felidézte: már akkor sejtette, hogy az együttes „különleges”. Mint mondta, nyilván nem tudhatta, hogy mekkora világsztárokká válnak, és milyen sokáig zenélnek majd, de azt érezte, hogy fontos szerepük lesz a második világháború utáni korszak új kulturális irányzataiban. Miközben Mick Jagger, Keith Richards, Billy Wyman, Charlie Watts és Brian Jones az I Wanna Be Your Man című szám felvételére várt Londonban, Coralt lenyűgözte a zenészek profizmusa.

Nem úgy viselkedtek, ahogy az ember egy zenekarról gondolná, nem forgatták fel a szállodát és nem vártak rájuk 16 éves lányok

– mesélte a fotós, aki szerint inkább „komoly embernek tűntek, akik komoly munkát végeznek, és felvesznek egy számot”.

Coral és néhány barátja elkocsikázott Cardiffba, hogy dokumentálják a koncertet, amihez teljes felhatalmazást kaptak.

„Bementünk a színházba. Semmi sajtó, sehol egy másik fotós, sehol egy korlátlan belépést biztosító kitűző, vagy ilyesmi. Teljesen szabad kezet kaptam, és ők abszolút természetesen viselkedtek. Nem pózoltak, és semmilyen módon nem keresték a nyilvánosságot”

– mesélte.

A Black and White Blues – Where it all Began című kiállítás a londoni Curtain Hotelben november 18. és december 2. között tekinthető meg.

Borítókép: a The Rolling Stones brit rockegyüttes