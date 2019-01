Katalin pizzát sütött a gyerekekkel

Kosztüm helyett farmert és bakancsot húzott, hogy mindenből kivegye a részét.

Katalin hercegné a héten Londonban egy gyerekcsoporttal pizzát sütött. Vilmos herceg felesége nagyon jól érezte magát a gyerekek társaságában, akik meglepő kérdéseket is feltettek Katalinnak – írja a Mindmegette.

Katalin hercegné egy közelgő virágkiállítás kapcsán látogatta meg az iskoláscsoportot. A gyerekek madáretetőket készítettek és kemencében pizzát sütöttek. Katalin egyáltalán nem tartotta magát a királyi protokollhoz. Kosztüm helyett farmert és bakancsot húzott, hogy mindenből kivegye a részét.

A hercegné leginkább a pizzasütést élvezte. A tészta gyúrása és nyújtása közben kedélyesen elcsevegett a gyerekekkel. Vilmos herceg felesége elárulta, hogy nagyon szeretik a pizzát. A gyerekek csodálkozva néztek, amikor Katalin azt javasolta, hogy pepperoni helyett inkább szalonnát tegyenek a pizzára. Szerinte ugyanis hasonló az íze, mint a pepperoninak, csak nem erős, fűszeres.

A gyerekeket persze sokkal jobban érdekelte az, hogy a királyi család, hogyan étkezik. Egy kislány megkérdezte Katalintól, hogy II. Erzsébet királynő szokott-e pizzát enni?

Ez nagyon jó kérdés, nem is tudom. Ám, ha legközelebb látom, akkor megkérdezem tőle – felelte Katalin.

A brit lapok persze utánajártak a kérdésnek. Darren McGrady, a Buckingham Palota egykori séfje elárulta, hogy soha nem tálalt fel a királynőnek pizzát.

A gyerekek azt is megkérdezték Katalintól, hogy György herceg és Sarolta hercegnő miért nem tartott vele a pizzakészítésre.

Nagyon szomorúak lesznek, ha elmesélem nekik, hogy itt voltam és pizzát sütöttem veletek, de iskolában vannak – mesélte Katalin.

György herceg nem véletlenül lesz szomorú, hiszen a kedvenc étele a pizza. Katalinék olykor rendelnek is házhoz pizzát, de ő és Vilmos szokott házi készítésű pizzát is készíteni, amiben Sarolta és György is részt vesz.

Azért szeretik, mert tésztagyúrás közben összepiszkolhatják a kezüket – árulta el Katalin korábban a Hello magazinnak.