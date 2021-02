Így omlottak hatalmas robajjal a tengerbe Dover fehér sziklái (videó)

A doveri sziklák mintegy 90 millió évesek, fehér színüket magas krétatartalmuknak köszönhetik. A puha mészkőféle miatt különösen erőteljesen érvényesül rajtuk az erózió.

A Kent Live hírportál információi szerint viszont az elmúlt 20 évben mindössze két alkalommal zuhant le hasonlóan nagy szikladarab.

A large part of the White Cliffs of Dover has collapsed this afternoon. This footage was filmed at Samphire Ho. pic.twitter.com/ycKVf93wiw

— Adam Clark (@adamclarkitv) February 3, 2021