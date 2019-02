Hóember helyett inkább mézeskalács figurának tartják az égitestet

A képeket a New Horizons akkor készítette, amikor január elsején elrepült a Naprendszer eddig vizsgált legtávolabbi égitestje, a 2014 MU69, nem hivatalos nevén Ultima Thule kisbolygó mellett.

A képeken a kisbolygó sötét,

A tudósok azonban meg tudják határozni, a háttérben hunyorgó csillagok fényéből, hogy merre vannak az égitest körvonalai.

Korábban azt mondták, az Ultima Thule két egymáshoz kapcsolt gömbszerű test, a hétvégén a Twitterre feltöltött videó azonban laposnak mutatja a kisbolygót.

👋 There it goes! A new image sequence shows the last views of Kuiper Belt object #UltimaThule from our New Horizons spacecraft as it zoomed past: https://t.co/0TP2ABZOqr

(Don't worry, we looped it, so you can watch this oddly-shaped space rock over and over and over.) pic.twitter.com/kP6guj2SQv

— NASA (@NASA) February 10, 2019