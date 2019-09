Egy 35 centiméteres Hitler-szobrot, valamint egy 2x3 méteres náci zászlót is őriznek az épület raktárában.

Hitler-mellszobrot találtak a francia szenátus pincéjében háromnegyed évszázaddal a második világháború után, Franciaország náci megszállásának maradványaként.

A francia parlament felsőházának elnökéhez, Gérard Larcher-hoz hasonlóan a szenátorok is meglepetésüknek adtak hangot, amikor a Le Monde című napilaptól megtudták, hogy egy 35 centiméteres Hitler-szobrot, valamint egy két méterszer három méteres náci zászlót is őriznek az épület raktárában.

A francia szenátus épületében székelt 1940 és 1944 között a Franciaországot megszálló Németország légierejének a nyugati frontért felelős teljes vezérkara.

A francia szenátorok 1940. június 10-én a kelet-franciaországi Tours-ba, majd június 14-én a dél-franciaországi Bordeaux-ba költöztek át, ahol június 29-ig székelt a kormány és a parlament két háza, mielőtt július 3-tól Vichy lett a francia állami és kormányszervek székhelye.

A Le Monde-nak a szenátus pincéjében rejlő tárgyakról írt cikke nyomán Gérard Larcher jelezte: felkérte a szenátus gondnokságát, hogy készítsen átfogó leltárt a raktárban található dolgokról.

A szenátus elnöke – akinek az irodájából irányította Hugo Sperrle marsall a német légierőket – azt mondta: bizonyos abban, hogy a felsőházi szerveknek nincsenek titkolnivalóik. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a szenátusi palota alatt 1937-ben kialakított bunkerrendszerben a Le Monde előtt már korábban is jártak újságírók, és televíziós stábok is forgattak.

Borítókép: a francia parlament felsőházának elnöke, Gérard Larcher