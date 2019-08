Hanggránát robbanása miatt állt le a Honvéd-Craiova-meccs (videó)

A rendes játékidő leteltét követően, a viszonylag eseménytelen ráadás utolsó percében óriási botrányt okoztak a román szurkolók a Craiova-Honvéd UEFA Kupa-selejtező visszavágóján.

A hosszabbítás botrányos jelenetekkel zárult: miközben a játékosok egymással kakaskodtak, az északír játékvezető, Arnold Hunter közvetlen közelében robbant fel egy pályára bedobott hanggránát. A bírót hosszasan ápolták, ezalatt a pályára mentőautó is begurult.

Ref now back on his feat. Honved's players are all around him! Game already in the 135th minute!!! Absolutely crazy stuff in Craiova! pic.twitter.com/jS6PJLbAQk

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 1, 2019