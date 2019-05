Felébresszük-e az alvajárót?

Pontosan senki nem tudja, mi okozza az alvajárást, vagy hogy pontosan mit takar ez az állapot.

Évszázadok óta foglalkoztatja a tudósokat az alvajárás jelensége. A Bors Online cikke szerint az 1800-as évek végén Charles Darwin nagyapja, Erasmus Darwin vetette fel, hogy ezek a tudat alatt végzett járkálások valójában a testi vagy mentális szorongásokat enyhítik.

Mint írják, egy francia kutatás szerint

az alvajárók négyszer nagyobb eséllyel küzdenek fejfájással, és hajlamosabbak a migrénre.

A legfrissebb adatoknak köszönhetően bebizonyosodott: a holdkórosok képtelenek érzékelni a fájdalmat a tudattalan, de mozgó állapotukban. A vizsgálatban részt vevők ugyanis egyöntetűen állították, hogy volt már részük balesetben, de annak pillanatában semmit sem éreztek belőle, ébredés után viszont sajgott mindenük.

A legenda szerint az alvajárókat tilos felébreszteni, mert ezzel az életüket kockáztatjuk. Ebből azonban semmi sem igaz, sőt

fel is kell kelteni őket, mivel példának okáért, mondjuk, egy autóútra kisétálva baleset érheti őket.

A legmerészebbek pedig úgy vélik, azért nem szabad megszakítani a folyamatot, mert elhagyja őket a lelkük, és akár szívrohamot is kaphatnak, netán megőrülhetnek. Ezt viszont az orvostudomány még sosem erősítette meg – jegyzi meg a cikk. Ahogyan azt sem – teszik hozzá -, hogy teliholdkor indul útnak a legtöbb ember. Az emberiség nagyjából hét százaléka érintett ebben a problémában, de az orvosok egyelőre nem tudják, hogy mi váltja ki.

Ébren álmodunk

A Borsnak nyilatkozó szakember, Fábián Katalin klinikai szakpszichológus szerint az alvajárás állapota egyfajta kivetülése az ál­mainknak.

„Az orvostudomány még küzd a jelenséggel, de annyi bizonyos: az alvajárók egyfajta agyi disszonanciával küzdenek, amely az idegekre hat ki, viszont valójában nincsen róla tudomásuk az alanyoknak. Okozhatja stressz, betegség, idegi károsodás, depresszió, bármi, ami az álmainkra kihathat. Ez egy tudatállapot-hasadás. A fájdalomérzet receptorok ilyenkor nem működnek, csak azután, miután az alvajáró személy felébredt, és megtörtént a baj.

Ez a betegség egyelőre orvosilag gyógyíthatatlan”

– árulta el a Borsnak az orvos.

Túlevéshez vezethet

Egy huszonéves diáklány, Kate Archibald úgy vélte, hogy a tanulmányaival járó stressz miatt hízott el. Három mérettel nagyobb ruhák kellettek neki, igencsak rövid idő alatt. Hamarosan azonban kiderült, hogy egészen másról van szó.

A rejtélyre a lakótársai segítségével jött rá, a hűtőből ugyanis reggelre rendre eltűntek a finomságok. Kate azonban mindebből semmire sem emlékezett.

Orvosi közbenjárással kiderült, hogy alvajáró és zugevő: volt, hogy négy tányér spagettit tüntetett el a hűtőből – idézi fel a történteket a Bors.

Sztár is érintett

A portál cikkéből az is kiderül, hogy Jennifer Aniston is a holdkórosok táborát erősíti. A színésznővel már kislányként is előfordult, hogy felkelt álmában, de később semmire sem emlékezett. Mikor még Brad Pitt felesége volt, egy alkalommal kisétált az otthonukból, és csak arra tért magához, hogy a kertjükben sétálva bekapcsolt a riasztó. Régebben saját bevallása szerint a nagymamájával is beszélt álmából felkelve, de reggel mindebből semmire sem emlékezett.

Borítókép: illusztráció