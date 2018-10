Ez a férfi létrehozta a 40 különböző gyümölcsöt termő fát

A különleges növényt a 40 gyümölcs fájának is nevezik, mivel 40 különböző gyümölcs – például cseresznye, őszibarack, nektarin, szilva és mandula – terem rajta. A fa nemesítése és gondozása a Syracuse Egyetem professzorának, illetve kortárs művésznek, Sam Van Akennek az érdeme – számol be róla a hirado.hu.

Meet The Van Aken Tree Of 40 Fruit, The Tree That Produces 40 Different Types Of Fruits https://t.co/HH8RF0NA73 pic.twitter.com/hGeygr77p0

