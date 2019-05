Elpusztult Malajzia utolsó hím szumátrai orrszarvúja

A bika étvágya és közérzete hirtelen romlott le áprilisban. A Borneói Orrszarvúszövetség állatvédelmi szervezet úgy véli, az általános időskori gyengeség következtében vesebetegség és májproblémák léptek fel nála.

Tamet 2008-ban fogták be és költöztette át egy védett területre a vadvédelmi hatóság, miután az állatra egy olajpálma-ültetvényen kószálva találtak rá a Borneó szigetén elterülő maláj államban, Szabahban.

Tam, short for Kertam, Malaysia’s last surviving male Sumatran rhino died today from long term liver and kidney complications. 📸: Borneo Rhino Alliance pic.twitter.com/ojUHZ3mZU6

— Malay Mail (@malaymail) May 27, 2019