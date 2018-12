Ebben az országban tisztelik a legjobban a tanárokat

Ha egy tanár azt szeretné, hogy nagyra becsüljék, akkor Kínába, Malajziába vagy Tajvanra kell mennie, bár az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban is elismerik majd – derül ki a National Institute of Economic and Social Research és a Varkey Foundation felméréséből.

A 35 ezer ember megkérdezésével folytatott felmérés szerint Kínában 81 százalék véli úgy, hogy a diákok tisztelik tanáraikat, ami elég kiugró eredmény a 36 százalékos összesített átlaghoz képest – írja a csalad.hu. Régiónként szemlélve a helyzetet, Ázsiában általában nagyobb tisztelettel fordulnak a tanárok felé (ezt megerősítik a dél-koreai és szingapúri eredmények is), míg Európában és Dél-Amerikában rosszabb a helyzet – foglalja össze a cikk. Mint írják, aligha lehet véletlen, hogy a különböző nemzetközi teszteken is jellemtően az ázsiai diákok szerepelnek a legjobban, és az is logikus, hogy ott a tanári hivatás is vonzóbb, így az iskolákban többnyire valóban tehetséges és elhivatott tanárok tanítanak. A tanári hivatás tiszteletének másik fokmérője, hogy a szülők mennyire szeretnék, ha gyermekük ezt a pályát választaná. Ilyen szempontból Kínában, Indiában és Ghánában a legjobb a helyzet. Ugyanakkor Oroszországban, Izraelben és Japánban a szülők inkább lebeszélik gyermekeiket a tanári pályáról – írta összefoglalójában a BBC. A listán a sor másik végén egyébként Brazília, Izrael és Olaszország található, megbecsültség szempontjából ezekben az országokban a legrosszabb egy tanár élete – legalábbis a 35 vizsgált ország közül. A felmérésben a tanári életmódról is kérdezték az embereket. A legtöbb országban a közvélemény alulbecsüli a tanárok munkaidejét. A két legerősebb kivétel Kanada és Finnország volt, ahol a megkérdezettek felülbecsülték a pedagógusok által ledolgozott órák számát. Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock