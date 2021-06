Döntött a nép: inkább a kánikula, mint a hűvös nyár

Mi másról, mint a kánikuláról szavazhattak olvasóink ennek a hétnek az első felében. A kérdés egyáltalán nem volt meglepő, a válaszok alapján született végeredmény viszont annál inkább.

Ezt ne hagyja ki! Így él vissza hatalmával Karácsony Gergely és a baloldali polgármesterek többsége

Beköszöntött a kánikula – írtuk a szavazás bevezetőjében, és persze jól tudtuk, hogy ezt mindenki a saját bőrén tapasztalja meg a napokban. Érkeztek is a szavazatok szép számmal. Azt viszont kevesen gondoltuk volna, amit az eredmény előrevetített, miszerint az emberek többsége elégedett ezzel a földön túli forrósággal. Annak, hogy a szavazás így alakult, jó néhány oka lehet. Talán a legtöbben még a kánikula első napjaiban voksoltak arra, hogy inkább ilyen legyen az idő, mint hűvös a nyár, még akkor, amikor a télbe hajló tavasz leheletére aktívan emlékeztek.

Mindenesetre a tényeket nem lehet elmaszatolni, a szavazók többsége, 43 százaléka szerint ez a hőhullám a nyár természetes velejárója és punktum.

Azok is kimondottan örültek a forróságnak, akik szabadságukat töltötték ezekben a napokban, vízparton, naptejtől fehéren, koktélt szürcsölgetve, jégkrémet majszolva, lángostól megrészegülten. Ugyan csak a voksolók 2 százaléka élvezhette a pokoli hőséget tökéletes körülmények között, valljuk be, rájuk tényleg irigyek vagyunk. A folyadékfogyasztásra természetesen ők is fokozottan figyeltek, ahogyan a szavazók további 17 százaléka is, akik számára – saját bevallásuk szerint – napi 3 liter lehűtött fröccs tette túlélhetővé a negyven fokot is megközelítő körülményeket. Persze ebben a válaszban van némi költői túlzás, sőt azt is gyanítjuk, hogy akik erre kattintottak, leginkább csak szerették volna hűtött fröccsel átvészelni a hőhullámot, de mindenesetre sokat mondó, hogy minden nyolcadik szavazó jeges bódulatba menekül(ne) legszívesebben.

Ugyan csak néhány százalékkal, ám mégis csupán a második helyen végzett azok tábora, akik a jó öreg trükköket vetették be: a leengedett redőnyökre, a kereszthuzatra és a légkondira, mint a túlélés nélkülözhetetlen eszközeire 38 százalék voksolt. A lényegen természetesen semmit sem változtat a szavazás. A legtöbben a szimpla túlélésre játszottunk az elmúlt napokban, és ami talán a legfontosabb, úgy néz ki, ezt most átvészeltük…

Köszönjük a szavazatokat! A várva várt lehűlés pedig mindenkinek váljon egészségére!

Borítókép: Illusztráció