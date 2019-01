Buszsofőr mentette meg az utcán egyedül és mezítláb hagyott kislányt (videó)

A kislányt Wisconsin állam Milwaukee városában, az arra közlekedő busz sofőrje vette észre. A vezető azonnal megállította a buszt, és a gyermek segítségére sietett – írja a CNN-re hivatkozva a hirado.hu.

A kislány egyedül, nem megfelelő ruházatban, cipő nélkül szaladt végig a város egyik fagyos autópálya felüljáróján. A buszsofőr felvitte a buszra a síró gyermeket, majd az egyik utas felajánlotta kabátját, amivel melegen tartották, míg a mentők és a tűzoltók a helyszínre érkeztek – írta a CNN.

"Oh my God. Oh my God. I'm shaking." This Milwaukee bus driver went above the call of duty when she stopped and ran out to scoop up a baby girl, barefoot in freezing temperatures, who was quickly walking toward an intersection https://t.co/SCwNFZkgcQ pic.twitter.com/dIMSwbo5q2

— CNN (@CNN) January 11, 2019