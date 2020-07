A Ku Klux Klán megfelelője lett a BLM mozgalom

Egyre többen kezdik el hangoztatni, hogy a Black Lives Matter mozgalom lényegében ugyanaz, mint a Ku Klux Klán, csak egy újabb változatban. A két szélsőséges szervezet közös vonásai között megtalálható a rasszizmus, az amerikanizmus-ellenesség és az antiszemitizmus is.

A LevinTV műsorvezetője, Mark Levin a Black Lives Matter mozgalomról beszélt az adásban, illetve annak ideológiájáról és beállítottságáról. Ő szintén azon a véleményen van, mint sokan mások, miszerint a BLM egy marxista, anarchista szervezet – ezt egyébként a mozgalom egyik alapítója is nyíltan bevallotta már – írja a V4NA Hírügynökség.

I like how the left is now the violent left. Looks like they want to switch the narrative. Remember the tea party, white supremacy, KKK, bugaboo boys, proud boys? All these radical right wing, violent groups make BLM and Antifa look like a knitting circle. — Mich Bich (@bichmdeg) July 12, 2020

Levin a Ku Klux Klán és a BLM között is párhuzamot vont, szerinte ugyanis a BLM ugyanolyan rasszizmust mutat, mint amilyet a KKK is korábban. Ugyanígy azonos jellemvonás a két mozgalom között az antiszemitizmus és az amerikanizmus-ellenesség is.

BLM protesters just burned a KKK hood in Bay Ridge. pic.twitter.com/oipvkaa5xc — @SCOOTERCASTER (FNTV) (@ScooterCasterNY) July 13, 2020

Mindeközben a BLM aktivistái sokszor veszik elő a KKK szörnyűségeit, lévén, hogy azok éppen a fekete bőrű emberek ellen irányultak. Rasszizmus tekintetében azonban tulajdonképpen nincs különbség a két szervezet között, csupán a célba vett emberek bőrszíne változott meg – teszi hozzá.

Although it’s only a matter of time before #Google will find justification for erasing it. pic.twitter.com/iQZKui9LJk — James Woods (@RealJamesWoods) July 14, 2020

Mark Levin felhívta rá a figyelmet, hogy a baloldal kényelmesen átnéz az egyébként szemet szúró párhuzam fölött, és megtámadja azt, aki felhozza a témát. A műsorvezető megemlítette a demokratákat is, akik a BLM és az Antifa tettei felett hunynak szemet.

A BLM berkeiben egyébként egyre többször merül fel a Ku Klux Klán múltja, legutóbb például egy londoni tüntetésen a szervezet egyik aktivistája azt mondta, a rendőrség semmiben nem különbözik a KKK-tól. Mindezt arra alapozta a nő, hogy a rendőrök csak úgy állnak az utcán, és a szobrokat védik meg, nem az embereket.

WATCH: BLM Activist Calls for Revolution in the UK, Saying: ‘The Police Is No Different from the KKK’ https://t.co/20iuJbgTQ4 pic.twitter.com/ZR4R1fEU6z — Breitbart London (@BreitbartLondon) July 13, 2020

Az aktivista amellett is kampányolt, hogy hozzanak létre egy fekete bőrű emberekből álló milíciát. Elmondása szerint ezzel nem azt akarják jelezni, hogy az embereknek félniük kell tőlük és erőszak következik – csupán, ha más keményen nyilvánul meg velük szemben, akkor ők is így fognak tenni.

Borítókép: illusztráció