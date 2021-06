A Kínában vándorló elefántcsorda mindent eltipor, ami az útjába kerül

A kínai közösségi médiában a múlt héten bukkantak fel olyan felvételek, amelyeken a 15 ázsiai elefánt lakott területen sétál keresztül. Azóta az egész ország feszült figyelemmel kíséri az ormányosok vonulását.

– olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.

Helyi idő szerint kedd este a csorda már csak 3 kilométerre volt a tartomány fővárosától, a hétmillió lakosú Kunmingtól, ezért az elsődleges céllá az vált, hogy távol tartsák őket a várostól.

A kínai vadvédelmi hatóságok egyelőre nem tudják, hogy az elefántok miért hagyták el tavaly természetes élőhelyüket. Egy 16 egyedből álló csapat 2020 márciusában indult útnak és novemberben érkezett meg Pu’er városába, ahol az egyik nőstény egy borjúnak adott életet. A csorda öt hónap múlva, április közepén kelt ismét útra, majd egy héttel később két elefánt kivált, a többi állat pedig tovább haladt észak felé.

A CCTV kínai állami televízió becslései szerint az okozott kár legkevesebb 6,8 millió jüanra (300 millió forintra) rúg.

