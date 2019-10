A Földön kívüli növénytermesztést tesztelgetik

Wieger Wamelink és kollégái a Wageningeni Egyetemen és Kutatóközpontban tíz különféle növényt termesztettek: kerti zsázsát, rukkolát, paradicsomot, retket, zabot, quinoát, spenótot, snidlinget, babot és póréhagymát. Az általuk használt talaj hasonlított a Hold és a Mars törmelékes talajára, a regolitra, kontrollcsoportként általános termőföldet használtak.

If humans ever settle on Mars or the Moon what will they eat? 🌑🌱

Join us for a fascinating lecture by Dr Wieger Wamelink as he discusses the possibilities of growing plants on Mars and the Moon. https://t.co/7AfclOa7b7 pic.twitter.com/oNoWTsxZip

— Kew Gardens (@kewgardens) October 10, 2019