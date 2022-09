A krizantém az őszirózsafélék (Asteraceae) családjába tartozó, 37 fajt számláló, Kelet-Ázsiából származó növény. Neve görög eredetű, aranyvirágot jelent. Leginkább arról ismert, hogy ez az ősz utolsóként nyíló virágja. Ahhoz azonban, hogy sokáig élvezhessük színpompáját, nem árt néhány fontos dologra odafigyelni - figyelmeztet a Lakáskultúra cikke. Már a vásárláskor az életerős, minél bokrosabb növényt válasszunk, egészséges levelekkel és sok bimbóval. Olyan tövet keressünk, amin még nincs sok kinyílott virág – a bimbók legyenek többségben.

Nem kell átültetni a cserepest

A krizantém viszonylag könnyen nevelhető növény, rendszeres gondoskodás mellett heteken át folyamatosan virágzik, de azért érdemes odafigyelni néhány fontos dologra. Tanácsért az egyik legilletékesebbhez, Nagyné Gál Annamária krizantémtermesztőhöz fordult a Lakáskultúra. "Talán meglepő, de a cserepes krizantémot nem kell átültetni vásárlás után" – mondja a szakember.

Csipkedjük le az elnyílt virágokat!

"A cserepes krizantém elnyílt virágait folyamatosan csipkedjük le. Ez nem csak azért fontos, mert az elhaló részek csúnyák, hanem azért is, mert felgyorsítják a többi virág öregedését. Vidéken inkább vágott virágként keresik a krizantémot, elsősorban a nagyfejű fajtákat. Ilyenkor mindig olyan szálat válasszunk, amin még zártak a bimbók, és sötétzöldek a levelek. Ha kétnaponta cseréljük a vágott krizantém vizét, akár három hétig is szép marad a virág."

Mindig csak a krizantém földjét érje a víz

"A virágzó tő sok vizet igényel, de arra ügyeljünk, hogy tényleg csak a növény földjét locsoljuk, mert ha a virágot víz éri, nagyon gyorsan megbarnul" – magyarázza a szakember.

Teleltessük át és jövőre is virít

Mivel a krizantém évelő, kellő gondoskodás mellett következő évben is kihajt. Az első fagyok után vágjuk vissza a növény elszáradt, megbarnult szárait 5-10 centiméteresre. A megmaradt részeket védjük meg takarással: lombot, fenyőágat, szalmát, mulcsot halmozzunk a tőre. Így kibírja a kisebb fagyokat is. Mínusz 10 fok alatt viszont elpusztul a krizantém, ezért érdemes inkább fagymentes helyen, pincében, garázsban átteleltetni. Tavasszal kihelyezve újra kihajt a tő.

Szobában nem érdemes tartani

A krizantém számára nem ideális környezet a lakás. Viszont nem túl meleg, de szépen benapozott helyiségben akár egy-két hetet is kibír. Tény azonban, hogy teraszon, ablakpárkányon, hűvösebb időben két ablak között mindig jobban érzi magát, mint odabent. Lakásba inkább csak vágott virágként vigyük be. Ha mégis cserepes krizantémmal díszítenénk a lakást, hetente kétszer öntözzük, de ne hagyjuk tocsogni a vízben. Tápoldatozást nem igényel. Az elnyílt virágokat ebben az esetben is csípjük le. Elvirágzás után viszont ki kell vinni a növényt szabadba, mert lakáson belül egész biztosan elpusztul. Megpróbálhatjuk tovább nevelni, de a tapasztalat az, hogy ebben az esetben a növények megnyúlnak, felkopaszodnak, és soha többé nem hoznak virágot.