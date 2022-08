Megkezdődött a tanszercsomagok kipostázása is, mely alkalomból egy rászoruló családnak postásautóval vitték el az adományt az Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Posta képviselői A sajtónyilvános alkalmon Gáncs Kristóf, a Segélyszervezet kommunikációs igazgatója kifejtette: nagy öröm, hogy idén máris ilyen sokan álltak a segélyakció mellé.

Már több mint 50 ezren tárcsázták a 1353-as adományvonalat,

és több millió forint gyűlt össze a Segélyszervezet honlapján adományozóknak köszönhetően is. A kommunikációs igazgató köszönetet mondott az adománygyűjtésben és az Iskolakezdés együtt! segélyakció logisztikájában is segítséget nyújtó Magyar Posta Zrt.-nek. Hozzátette: Jó ütemben halad a segélyakció, így minden esély megvan rá, hogy tanévkezdésig az összes csomag eljut a hazai rászoruló gyerekekhez. Emlékeztetett: a korábbi évekhez hasonlóan, a tanszercsomagokhoz szükséges forrásokon felül beérkező adományokból a Segélyszervezet az év többi időszakában is támogatni tudja Kapaszkodó programjának keretében a rászoruló gyerekeket.

Rászoruló családokat segítő tanszercsomagokat készít össze Wolf Kati énekes (b) és Panulin Ildikó, a Magyar Posta Zrt. szóvivője (j) a kiszállítás előtt az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontjában a főváros XXI. kerületében 2022. augusztus 23-án

Fotós: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A csomagok összeállításában önkéntesekkel, az adományok célba juttatásában pedig logisztikai partnerként segítő Magyar Posta Zrt. képviseletében Panulin Ildikó, a vállalat szóvivője elmondta: „állami vállalatként és az egyik legnagyobb hazai foglalkoztatóként egyszerre kötelesség és egyben már 10 éve hagyomány is az Iskolakezdési kampány támogatása.

Fontos számunkra, hogy azok a családok, akik segítséget kapnak az iskolakezdéshez, megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül, számíthatnak az emberek, a társadalom gondoskodó figyelmére.

Köszönjük a támogatás lehetőségét az Ökumenikus Segélyszervezetnek.”

A tanszercsomagok mai összeállításába és egy rászoruló családhoz való eljuttatásába Wolf Kati, a kampány arca is bekapcsolódott. Az énekesnő arra biztat mindenkit, hogy aki teheti, hívja a 1353-as adományvonalat (250 forint/hívás) vagy adományozzon a oldalon.