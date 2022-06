A The Journal of the American Medical Association (JAMA) Cardiology című folyóiratban közzétett eredmények szerint a hosszú ülve töltött idő és a halálozás, valamint a szív- és érrendszeri problémák közötti összefüggés a szegény és az alacsonyabb, közepes jövedelmű országokban volt hangsúlyosabb.

A Kínai Orvostudományi Akadémia és a kanadai Simon Fraser Egyetem kutatói 21 ország több mint 100 ezer, 35-70 éves korú lakosát vizsgálták, 11,1 éves átlagos követési idővel.

Megállapításuk szerint

a napi hat-nyolc órát ülők körében 12-13 százalékkal nőtt a halálozás, valamint a súlyos szív- és érrendszeri betegségek kockázata azokhoz képest, akik napi négy óránál kevesebbet ültek.

A nyolc óránál többet ülő embereknél 20 százalékkal nőtt a kockázat.

A tanulmány szerint az ülve töltött munkaidő csökkentése, és ezzel együtt a fizikai aktivitás növelése fontos szerepet játszhat a korai halálozás és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának visszaszorításában.

