Tíz tekercs, nyolc euró

A szerbiai közmédia jelentetett meg elemző írást arról, mennyire elszabadultak a toalettpapírárak - írja a V4NA Hírügynökség. Cikkük szerint egyes belgrádi boltokban

a hagyományos, tíztekercses kiszerelésért majdnem nyolc eurót is elkérnek, vagyis kis híján egy euró a tekercsek darabja.

Szerbiában ennyi pénzért két kenyeret is lehet venni, és bár az összehasonlítás nem illő, jól mutatja, mennyire megugrott a vécépapír ára. Az év elején ugyanez a tízes csomag még 4-5 euróba került, olcsóbb fajtát meg akár 2 euróért is lehetett találni. Mostanra azonban még a nagy üzletláncok akcióit lesve se bukkanni ilyen kedvező árakra. Horvátországban is jelentős a tavasz folyamán tapasztalt drágulás. Bár az illetékesek szerint 20-30 százalékkal mentek fel a toalettpapírárak, a boltokban 40-50 százalékos drágulás is tapasztalható.

Mi okozza a drasztikus drágulást?

Előszöri is nézzük, milyen szegmensekből áll össze a toalettpapír ára. Megállapításuk szerint

a költségek 70 százalékát a nyersanyag jelenti, a munkaerő 0,3 százalék, a felhasznált energia 1,25 százalék, a szállítási díj 1, az adó 2 százalék. A csomagolás szintén 2 százalék, a maradék, nagyjából 25 százalék pedig a haszonrés.

A vécépapír alapanyaga a friss cellulóz, mely nem helyettesíthető más anyaggal, nincs rá alternatíva. A cellulóz ára azonban az elmúlt időszakban jelentősen megugrott. Tavaly tavasszal még nagyjából 600 euró volt tonnája, ez októberre 900-ra emelkedett, most pedig az 1500 eurót súrolja. A nyersanyag mellett pedig a szállítás díja is megemelkedett az üzemanyagárak növekedésével összhangban. Ráadásul Szerbia a nyersanyag egy részét Oroszországból szerzi be, az onnan történő szállítás azonban a megnehezített körülmények miatt az ötszörösére ugrott. Figyelembe véve a körülményeket, talán nem is olyan szörnyű, hogy a toalettpapír ára „csak” a duplájára emelkedett.

A gyártók most azon versenyeznek, hogy ki tud nagyobb haszonról lemondani, aki ugyanis be tudja vállalni a kisebb profitot, az olcsóbban tudja adni a termékét. Ez azonban nehéz helyzetbe sodorja a kisvállalkozásokat, melyek könnyen tönkre is mehetnek – ha nem emelik az árat azért, ha emelik, és a nyakukon marad a készletük, akkor meg azért. Szerintük most könnyen előfordulhat, hogy a vásárlók az olcsóbb papír után nyúlnak a polcon, holott a jó minőségű termék összességében jobban megéri – nem csak a fogyasztónak, hanem a gyártónak és a kereskedőnek is.

A horvát Lider portál cikke szerint a cellulóz drágulása mellett az is közrejátszik az áremelkedésben, hogy az európai papírgyárak költségei is megnőttek, elsősorban az orosz–ukrán háború miatt megemelkedő gázárak miatt. A német, olasz, spanyol és román papírgyártás ideiglenesen le is állt, az Oroszországból és Ukrajnából származó papírról pedig le is kellett mondania az uniós piacnak. A horvát Delt papir nevű cég igazgatója szerint, ha nem stabilizálódik a gázpiac, vagyis ha az árak továbbra is ilyen kiszámíthatatlanok maradnak, az sem kizárt, hogy hiány lép fel a toalettpapírból és az egyéb hasonló termékekből, például szalvétákból, zsebkendőkből, konyhai papírtörlőkből - figyelmeztet a V4Na cikke.

Papírhiány Európában

Európában már az orosz–ukrán háború előtt is papírhiány volt. Vagyis a toalettpapír árának emelkedése nem fogható csak a konfliktusra. A hiányt több tényező együttes jelenléte okozta. Egyrészt az egyik legnagyobb papírpiaci szereplő, Kína az őt sújtó áramhiány miatt kénytelen volt visszafogni a termelést, az energiaárak elszabadulásának hatására pedig az egész világon megnőttek a termelési és szállítási költségek.

Az is közrejátszhatott, hogy az egyszer használatos műanyag termékek uniós szabályzással való visszaszorítása miatt megnőtt a kereslet a papírból készült poharakra, tasakokra, dobozokra – még a műanyag szívószálat is papírból sodorttal helyettesítették. A kereslet tehát nőtt, a kínálat pedig csökkent – egyenes út a dráguláshoz. A papír újrahasznosítása sem jelent megoldást – nem tudja fedezni a megnövekedett keresletet, sőt, hiány van belőle. Emiatt egyes gyártók szerint pont az olcsó, rosszabb minőségű toalettpapírt fenyegeti a legnagyobb veszély, elsőnek ez tűnhet el a piacról.

Változtassunk a szokásainkon?

Egy-két éve még arra biztatta az unió a lakosságát, hogy műanyag termékeit cserélje papírra – mely gyorsabban lebomlik, és kevésbé károsítja a környezetet, mint a plasztik alapanyagúak. Most azonban úgy tűnik, a papírhiány miatt újabb alternatíva után kell nézni. A hulladékmentesség hívei a textilszatyrok, textilszalvéták, konyharuhák használatát népszerűsítik, melyek némi odafigyeléssel és időráfordítással valóban kiválthatják a műanyag vagy papírcsomagolásokat. A toalettpapír textillel való helyettesítése azonban még az extrém zero-wasteseknél is kiüti a biztosítékot. Ahhoz pedig, hogy az arab világban használatos vízsugaras megoldás széles körben is elterjedjen, valószínűleg drasztikusabb papírdrágulásnak kellene történnie.

Jöhet a pánikvásárlás?

A koronavírus-járvány elején az emberek tömegesen vásárolták fel a boltokból a toalettpapírt. Akkor nem az ár vagy az esetleges készlethiány motiválta őket, hanem egész egyszerűen attól tartottak, hogy papír nélkül maradnak a karanténba zárva. A gyártók szerint most nem kell pánikvásárlásba kezdeni, jelentős és tartós hiány hiány nem fog fellépni a boltokban. A további áremelkedés azonban könnyen elképzelhető.

