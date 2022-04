Felidézték: az elmúlt hét első felében még folytatódott a száraz, napos időjárás. Majd hosszú idő után először, szerdán este egy mediterrán ciklon felhő- és csapadékrendszere érte el az országot. A légörvény hatására az ország döntő részén jelentős mennyiségű csapadék hullott. Nagy területen több mint 20 milliméternyi eső esett, délkeleten és északnyugaton ennél kevesebb, északkeleten és délnyugaton viszont helyenként az 50 millimétert is elérte a csapadékmennyiség.



Vasárnap sokfelé hó is hullott, amely sík területen néhány órára meg is maradt. A 30 napos csapadékösszeg ezzel sokfelé elérte az átlagos mennyiséget. Délkeleten és északnyugaton viszont továbbra is átlag alatt maradt a havi csapadékösszeg. A 90 napos összeg azonban még így is országszerte jelentős hiány mutat – jegyezték meg.



Emiatt – mint kiemelték – idén tavasszal problémásan kezdődött a vegetációs időszak, a múlt hét elején ugyanis már az ország túlnyomó részén közepes aszály jelei mutatkoztak. A hét második felében hullott csapadék az ország döntő részén megszűntette az aszályt: a talajok felszín közeli része feltöltődött nedvességgel, északkeleten és délnyugaton a mélyebb rétegekbe is jutott, de főleg Szeged térségében még a felső 5 centiméter átnedvesedéséhez sem esett elegendő. A mélyebb, 50 centiméter alatti talajrétegek a tél folyamán főleg az Alföldön és a Kisalföldön nem töltődtek fel, főleg ezeken a területeken lenne szükség további csapadékra – hívták fel a figyelmet.



Kitértek arra is, hogy az elmúlt időszak meleg időjárásának hatására fejlődésnek indultak az őszi vetések, de növekedésüket a csapadék hiánya hátráltatta. A hét második felében érkezett eső jót tett a vetéseknek. A héten érkező melegnek köszönhetően várhatóan megindul majd a búza és a repce fejlődése is. A kimondottan poros, száraz talajba már elvetett tavaszi kalászosok csírázásának, kelésének is „életmentő” volt ez eső – tették hozzá.

Kajszibarackfákat melegítenek tüzekkel a fagy ellen védekezve egy Balatonvilágos közelében fekvõ gyümölcsösben 2020. március 31-én.

Forrás: Varga György / MTI



A korai csonthéjasok a virágzás különböző fázisaiban járnak: északkeleten a kajszi a virágzás végén, a mandula teljes virágzásban, az őszibarack a virágzás elején jár, de a szilva is fajtától függően virágzik vagy fehérbimbós. Erre az állapotra érkezett a vasárnapi hó és a hétfő reggeli fagy. Márpedig a kajszi esetén teljes virágzásban mínusz 2,2 Celsius-fok a kritikus hőmérséklet, mínusz 2,9 foknál 10 százalékos a kár, míg mínusz 5,6 foknál 90 százalékos kár valószínű. A sziromhullás/terméskezdemény fázisában mínusz 0,8 foknál kezdődik a károkozás. Őszibaracknál a zöld bimbós állapottól a virágzás kezdetéig tartó fázisban mínusz 2 és mínusz 3 fok a kritikus hőmérséklet. A hétfőinél nagyobb fagy a héten már nem valószínű, de fagykárt már ez a reggel is okozott – írták.



Az előrejelzés szerint a héten erős nyugati áramlás lesz a jellemző a térség fölött, amellyel enyhébb levegő érkezik. Habár időjárási frontok is érkeznek, csak kevés csapadékot hoznak. Számottevő mennyiség szombaton érkezhet, de ez – mint fogalmaztak – „még nagyon bizonytalan”. A talaj szombatig szikkadni, száradni fog. A hőmérséklet emelkedik majd, de kedden reggel még előfordulhat gyenge fagy. Szerdától megszűnnek a hajnali fagyok és délutánra többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap eshet vissza a hőmérséklet. Meglehetősen szeles idő várható, a nyugatias légmozgás több napon is megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, ami a talajt szárítja, és a beporzó rovarok munkáját is hátráltatja majd – emelték ki.



Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet ismét 10 fok közelébe, kissé a fölé emelkedik, majd a jövő hét elején ismét kissé csökken, így még nem haladja meg tartósan a kukorica vetéséhez optimális 10 fokot – közölte a meteorológiai szolgálat.

