Szeretett színek

A szobában a szín diktál, jelentősen meghatározza hangulatunkat. És nem csak a falak árnyalataira gondolunk: ugyanolyan fontos a burkolatok, bútorok, textilek színe. A nappali berendezése esetén is lehet színválasztásunk kontrasztos, fehér falakhoz például vehetünk sötét bútorokat, színes textileket. Dönthetünk a monokróm berendezés mellett is: egy szín többféle árnyalatával dolgozunk. Szürke falakhoz a szürke, sötétebb bézs vagy fehér bútorok, kiegészítők is jól mutatnak.

Bátran válasszuk a kedvenc színünket a helyiség megtervezésekor, próbáljuk ki, mely árnyalatok mutatnak jól vele – a nagyobb bútorokat e szín valamely árnyalatában válasszuk ki, ha pedig bizonyos időközönként újdonságra vágyunk, a kiegészítőket, díszpárnákat cserélgessük.

Forrás: Shutterstock

Formaválasztás

Otthonos hangulatot teremt, ha szögletes helyett ívelt, lekerekített formákat választunk. Ugyanúgy a dohányzóasztal, mint a kanapé esetében. Az élek puhasága így meghatározza a tér esszenciáját, nem feledve, hogy a bútorok, kiegészítők formája egymással is interakcióban van: a négyzetes formák struktúrát teremtenek, a kerekdedek gyengédséget. A nappali berendezésekor is keverhetjük a különböző formákat, de persze csak azonos, vagy rokon stílusokon belül.

Áradjon a fény!

A kiindulási alapunk a szobát érő természetes fény. Ha a helyiség fekvése, a nyílászárók mérete miatt a szoba sötétebb, a falak színével javíthatunk az összhatáson – válasszunk világos színeket!

A mesterséges fény ugyanúgy meghatározza a hangulatot, érdemes többrétegű fényforrásokat telepíteni. Alacsony, közepes és erős fényerővel játszhatunk: a mennyezeti lámpa mellett állólámpák, hangulatfények és egyéb fényforrások legyenek elérhetőek a nappaliban, így magunk szabályozhatjuk az aktuális tevékenységünkhöz ideális fényviszonyokat.

Forrás: Shutterstock

Beláthatóság és bejárhatóság

A bútorok elrendezésekor fontos szempont, hogy a látvány a szoba minden sarkából – a bejárat felől, a kanapén vagy fotelben üldögélve – is egységesnek hasson. Törekedjünk rá, hogy a folyosóról, előszobáról nézve ne „lógjon” a látótérbe egy-egy kiálló bútorsarok. A közlekedést is érdemes megtervezni még a vásárlás előtt: ne legyen túl zsúfolt a szoba, a nagyobb berendezési tárgyak, bútorcsoportok között is hagyjuk legalább egy méternyi helyet, ahol kényelmesen elférhetünk.

Célszerűség

Van, aki koktélpartikat rendez a nappalijában, más a párjával bekuckózva darálja itt hétvégente a sorozatokat, megint más a gyerekekkel legózik a lakás közösségi terében. A nappali berendezése során az egyik legfontosabb kérdés, amit tisztázni kell: mi a helyiség fő funkciója? Ez alapján válasszunk szőnyeget, kanapét, tárolókat. Kisgyerek mellett érdemes figyelembe venni, hogy könnyen tisztítható-e a kárpit, a hatalmas L alakú kanapé is inkább annak fontos, aki rendszeresen nagy társaságot lát vendégül. Hiába a szépen berendezett helyiség, ha végül nem felel meg a funkciójának, így az összejövetelek helyszíne inkább a konyha lesz.

Forrás: Shutterstock

Változatos anyagok

Márvány, beton, bőr, fém, nehéz és könnyed textilek: ezek mind helyet kaphatnak a nappalinkban, ráadásul ezerféleképpen kombinálhatók. A különféle textúrák keverése izgalmas végeredményt eredményezhet, különösen akkor fontos, ha semleges, vagy közel monokróm színpalettában gondolkodunk. Hogy elkerüljük az kaotikus hatást, érdemes lakberendező tanácsát kérni.

Megtalált saját stílus

Romantikus vagy modern? Eklektikus vagy minimalista? Nem mindenki tudja könnyen meghatározni, mi az a stílus, amiben igazán komfortosan érzi magát, a bútorokat, kiegészítőket leginkább ösztönösen választja – ezek a zsigeri megérzések jó kiindulópontnak bizonyulnak. A nappali berendezése, a nagyobb darabok és kisebb dekorelemek összeválogatása könnyebb, ha tudjuk, melyik lakberendezési stílus áll közel hozzánk. Ebben segíthetnek a szakemberek mellett különböző tervezőprogramok, applikációk is.

Forrás: Lakáskultúra

Borítókép: illusztráció